Ein einer vollen Spaichinger Stadthalle haben die Primtalteufel mit 500 Gästen ihre siebte „X-Mas-Party“ gefeiert. Schon um 20 Uhr standen die Gäste vor der Stadthalle in eisiger Kälte und viel Schnee Schlange.

1 von 23

Einmal drin in der vorweihnachtlich geschmückten Halle, wurden die rund 500 Gäste musikalisch von DJ mit schmissigen Songs vom Plattenteller so richtig in Stimmung gebracht. Der Funke sprang sofort über, und so fanden sich auch nach und nach einige Gäste auf der Tanzfläche wieder, um bis in die frühen Morgenstunden abzutanzen.

Die ersten 200 Gäste erhielten zur Begrüßung ebenfalls eine „X-Mas-Mütze“. Und dazu war der Eintritt frei.