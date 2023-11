Organist und Trompeter kommen zum Neujahrskonzert in die Stadtpfarrkirche

Das traditionelle Neujahrskonzert findet am Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul statt. Der renommierte Klassiktrompeter Bernhard Kratzer (Stuttgart) und der Organist Paul Theis (Stuttgart) präsentieren an der großen Mönch-Orgel ein Trompetenkonzert mit Orgelmusik.

Bernhard Kratzer, Trompeter im Staatsorchester Stuttgart, avancierte in den letzten Jahren zu einem der führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands, so das Konzertbüro Jung. Schon als junger Student begeisterte er sich unter dem Einfluss des Altmeisters Maurice André für die Instrumentalkombination Trompete und Orgel. Durch sein Ausloten der vielfältigen klanglichen Möglichkeiten, seine Bearbeitungskunst und seine stetiges Streben, die heroisch strahlenden Aspekte der Trompete mit der Natürlichkeit der Singstimme und der Virtuosität eines Streichinstrumentes zu kombinieren hat er in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt.

Paul Theis ist seit über 25 Jahren der musikalische Partner Kratzers. Der Preisträger namhafter Orgelwettbewerbe (unter anderem Wiesbadener Bach-Woche, Dom zu Speyer, Odense/Dänemark) war von 1984 bis 1987 Organist der Zisterzienser-Abtei Marienstatt/Westerwald. Eine rege Konzerttätigkeit als freischaffender Organist und Oratoriensänger im In- und Ausland sowie zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein hohes künstlerisches Niveau.

Tickets gibt es ab Montag, 27. November, in „Grimms lesen & genießen“ oder unter www.reservix.de.