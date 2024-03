Organisation fast wie in der Profiküche

Es geht um Geschwindigkeit, wenn 700 Portionen von vier verschiedenen Nudelgerichten in zwei, drei Stunden über die Theke gehen sollen. Deshalb so viele Helfer - rund 75 insgesamt. Doch nicht nur am Nudelsonntag ist Einsatz gefragt, sondern auch am Vortag.

„Schon gestern haben wir mit 25 Leuten angefangen die Nudeln zu kochen,“ berichtet Michael Wientges, 1. Vorsitzender der Bürgerstiftung Spaichingen. „Insgesamt waren das 100 Kilo Nudeln, die von der Spaichinger Nudelfabrik gespendet wurden.“ Rund acht Stunden haben sie Gemüse geschnibbelt und Saucen vorgekocht.

In der professionellen Gastronomie nennt man das übrigens „Arbeitsplatzvorbereitung“ und hat einen besonderen Stellenwert. Diese Form der Vorbereitung wird als „Mis en Place“ bezeichnet und ist in der Küche das A und O für gutes und vor allem schnelles Gelingen. So auch hier. Jede Sauce der vier Nudelgerichte, drei mal Spaghetti und einmal Spirellis, wird vorgekocht, sodass sie vor dem Servieren nur erhitzt werden musste. Dennoch ist das 50köpfige Helferteam seit neun Uhr am Sonntagmorgen vor Ort auf den Beinen.

In der Küche scheint fast jeder Topf einen eigenen Koch oder Köchin zu haben. So voll ist es in dem überschaubaren Raum. Ob Spätzle mit Linsen und Saitenwürschtle, Bolognese, Nudeln mit Pesto oder Ratatouille, die vielen fleißigen Hände arbeiten Bestellung für Bestellung ab. Teller um Teller wandert von der Küche über den Service auf die vollbesetzten Tische.

Schnell erhält die Bolognese noch ein letztens Petersiliengrün. So viel Zeit muss sein. Während im Saal, Kinder grüne Luftballons steigen lassen, Eltern und Großeltern sich den Nudeln gütlich tun, wird in der Küche gebrutzelt und gespült. Der Service muss die Beine in die Hand nehmen, jeder will sein Essen warm. Auch der Vorstand muss mit ran, jede helfende Hand zählt.

Gegen Mittag strömen immer weiter Besucher in die Stadthalle, und es ist abzusehen, dass bis zum Ende des Nudelsonntags alle Töpfe geleert sein dürften. Ein voller Erfolg für alle engagierten Helfer und dem Vorstand der Bürgerstifung: Michael Wientges, Guiseppe Palila und Winfried Keller. „Sämtliche Einnahmen gehen an die Bürgerstiftung,“ erklärt Wientges. Ein konkretes Projekt habe man allerdings noch nicht im Auge. Zunächst werde damit erstmal das Stiftungskapital erhöht.