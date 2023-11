Die Randsportart „Ringen“ hat im Kreis Tuttlingen gleich mehrere Hochburgen. „In der Sportstadt Spaichingen ist sie nicht vertreten“, stellte Dominik Schuhmacher, Vorsitzender des TV Spaichingen, fest, „doch man kann eine Menge von ihr lernen.“ Erst recht am Freitagabend, als eine leibhaftige Ringer-Oympiasiegerin aus dem Nähkästchen plauderte und Höhen und Tiefen ihrer eindrucksvollen Karriere mit Powerpoint und Humor beleuchtete.

Dem Vortrag von Aline Rotter-Focken in der gut gefüllten Stadthalle ging ihr Eintrag in das Goldene Buch der Stadt voraus. Auch Bürgermeister Markus Hugger war am Ende seiner ersten Arbeitswoche im Rathaus anwesend.

Hugger mit berührender Rede

„Mit Willen geht viel“, so der Schultes in seinem berührenden Redepart, der erahnen ließ, was er im vergangenen halben Jahr mitgemacht hat. Hugger hatte im Juni einen schweren Motorradunfall, bei dem er ein Bein verlor. „Der Zuspruch meiner Familie und aus der Bevölkerung hat mich ermutigt und motiviert“, so Hugger dankbar, „es geht weiter.“

Das „Golden Girl“ Aline Focken (Jahrgang 1991) stammt aus Krefeld, wo schon ihr Großvater für die dortige „Germania“ auf die Matte ging. Kein Wunder also, dass die Enkelin dieser Ringerfamilie „mit der Matte aufgewachsen ist“ und als anstrengendes, „wildes“ Kind in dieser Kraftsportart ein Ventil fand.

Schritt für Schritt ging es voran

In den ersten drei Jahren blieb sie sieglos, dachte allerdings zu keinem Zeitpunkt ans Aufhören. Den ersten Sieg errang sie mit zehn und stellte fest: „Ich bin gar nicht so schlecht.“ Sie beschloss, fortan „Ziele und Erfolgserlebnisse zu schaffen, Schritt für Schritt“. „Ich war scharf auf den Bundesadler“, sagt sie, und deswegen schon mit 13 Dritte bei der Deutschen Meisterschaft.

„Harte Arbeit zahlt sich aus“, so ihr Credo und „Nichts geht ohne Verzicht“, was in einer Gewichtsklassen-Sportart wie dem Ringen auch Hunger und Durst umfasst, wenn „abgekocht“ werden muss: „Spitzensport ist nie gesund.“ Nach dem Abitur absolvierte sie ein Sport-Studium, „in einer 60- bis 70 Stunden-Woche, das Training mitgerechnet“. Die Olympia-Qualifikation für London 2012 verpasste sie haarscharf und erkannte, „dass die Luft dort oben dünner wird“.

Von der Jägerin zur Gejagten

„2014 wurde ich erstmals Weltmeisterin, doch es hat keinen interessiert“, so ihre unverblümte Rückschau. Dafür hielt der Neid Einzug in ihrem Leben und die Einsamkeit: „Ich wurde von der Jägerin zur Gejagten, jede meiner Gegnerinnen wollte mich fallen sehen.“ Bei der WM 2015 in Las Vegas wurde sie zwar nur Dritte, doch um die Einsicht reicher, „dass nur die Dankbarkeit die Angst besiegt“.

Sportlich schlimmer kam es für sie bei Olympia 2016 in Rio mit dem Aus schon im zweiten Kampf. Nach einer Auszeit und mit Hilfe eines Sportpsychologen beschloss sie, 2020 in Tokio „den Frieden zu machen“. Doch der nächste Rückschlag mit dem Aus gleich im ersten Kampf der EM 2017 in Serbien ließ nicht lange auf sich warten.

Rotten profitiert von neuer Gewichtsklasse

„Ich hör auf, es macht keinen Spaß mehr“, dachte Rotten. Doch dank ihrem neuen Mental-Trainer fand sie aus dem Loch. Und auch durch eine für sie unvorteilhafte Neueinteilung der Gewichtsklassen bei der WM 2018 in Paris ließ sie sich nicht entmutigen.

Aus Tokio 2020 wurde coronabedingt bekanntlich 2021, was rückblickend ein Glücksfall für sie war, weil sie mit ihrem Ehemann Jan Rotter, ein bundesdeutscher Spitzenringer aus Triberg, daheim monatelang trainieren und Muskeln aufbauen konnte ‐ „ohne das wäre ich nicht Olympiasiegerin geworden“. Aline Rotter-Focken rang in Tokio das Turnier ihres Lebens, „weil sie bereit war, zufrieden zu gehen“.

Mit Stolz blickt die Ausnahme-Athletin auf ihre Ringerkarriere zurück. „Doch das Leben danach hat auch seinen Reiz“, so die strahlende junge Mutter zum Schluss ihres Vortrags.