Neues Musikfestival im Sommer bei Dürbheim

Er füllt eindeutig eine Lücke; Tim Bockmüller mit seinem Plan, auf den Risiberg ein Open–Air–Fest zu bringen, das alle Generationen zwischen 17 und 70 umschließt und einfach eine gute Zeit bieten will. Im Programm Rock und Pop, Covermusik, ruhige Acoustic Singer–Songwriter–Stücke, Indierock, und DJ Elektromusik auf zwei Bühnen. Am 9. September von 15 Uhr bis in den frühen Morgen wird gefeiert und zwar auf etabliertem Festivalniveau.

Lostboi Lino, einer der großen Newcomer der jungen deutschen Indierock Szene und zum Höhepunkt um 1 Uhr OBS (ehem. ,,Ostblockschlmpen“), eines der größten deutschen DJ–Duos sind Hauptacts. Mit dabei auch regionale und lokale Künstler: Ultimate Music Live, Edelrock, Lea Palilla, BorisW, DJ Wayne, DJseamless, The Ger–Man.

Trotz jungen Alters viel Erfahrung

Dass die Veranstaltung trotz des Brückenschlags von der Region in die deutsche Szene, des ländlich wunderschönen Ambientes auf dem Risiberg in die Welt von großen Klubs und Hallen, der jungen zu der junggebliebenen Generation und über die Musikrichtungen hinweg einem professionellen Konzept folgt, liegt am Veranstalter.

Der Spaichingen Tim Bockmüller ist 23 Jahre alt, von Beruf Veranstaltungskaufmann/Eventmanager, gelernt im Kraftwerk Rottweil und dann dort Projektleiter, erfahren mit Ferienzauber und Southside durch die Mitarbeit bei Thomas Heinemanns Light and Sound, und ist trotz des jungen Alters quasi ein alter Hase.

Zum Glück aber für die Spaichinger/Primtäler/Heuberger aber ist der jugendliche Elan trotzdem überall zu spüren, denn seine „Bergfest“-Reihe ist ein Leidenschaftsprojekt, das er aufbauen will.

Derzeit sei für die viele Zeit und auch das Risiko nichts verdient damit. Er sei zufrieden, wenn er null auf null herauskomme, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber vielleicht etabliert sich die Reihe und kann sich auch als wirtschaftliches Standbein entwickeln.

Seit 2023 selbstständig

Seit 2023 ist Bockmüller selbstständig, die Kleinfirma, die er schon zu Schulzeiten gegründet hatte, reicht für die jetzigen Dimensionen längst nicht mehr aus. Entstanden ist das Ganze aus einem eigentlich privaten Fest. Die Nachfeier seines Geburtstags am Zundelberg.

Dem folgte ein Bergfest Winter und eine „Hüttengaudi“ — einmal mit Balkandisco und einmal mit Mallestar und Lederhosen–Pop. Beides in der Alten Turnhalle und beides ausverkauft.

Und jetzt eine Kategorie größer: das Bergfest–Open–Air auf dem Risiberg. Es ist ein unheimlicher Aufwand: zwei Bühnen, rusikale Bretterdeko und Pflanzen (alles selbst gemacht), modernste Bühnetechnik, mehreren Verpflegungsstände und Stände lokaler Kooperationspartner wie Leopold und Kuckuck, Bierpong, Sonderbauen an den Türmen zur Beleuchtung. „Look and Feel“ — das müsse passen, sagt Bockmüller.

Wohlfühlen mit Niveau

Der Anspruch von Open Air Besuchern habe sich verändert. Man wolle sich wohlfühlen, erwarte ein gewissen Niveau. Auch bei der Toilette übrigens. Auf dem Risiberg gibt es vor allem für die Frauen Spülklos und keine Dixis. Bockmüller hat an alles gedacht.

Bockmüller füllt auf zweierlei Weise eine Lücke: Zum einen mit dieser Veranstaltungsreihe das Bedürfnis der jungen Spaichinger. In allen Erhebungen heißt es seit Jahren: „Zu wenig los für junge Leute“.

Zum anderen das Bedürfnis einer durch schlechte Nachrichten und überreizten Medienkonsum und Spaltung spürbar gedrücktere Stimmung eine „Auszeit“ zu geben. Zusammen sein, sich freuen, Tanzen.

Mit dem Busshuttle hin und zurück

An alles gedacht heißt aber auch: Genehimgungen eingeholt, Security engagiert, Einbahnstraßenregelungen besprochen und sogar einen Busshuttle organisiert, denn die Parkmöglichkeiten sind begrenzt. Ab Mitte August — wenn klar ist, woher die meisten Besucher kommen werden — werden die Routen zwischen Wurmlingen, dem Heuberg und Rottweil festgelegt. Gefahren wird bis 4.30 Uhr. So kommt man dann auch nach vielen gewonnenen Pong–Bieren sicher heim.

Karten für das Festival gibt's online unter www.bergfest.shop