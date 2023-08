Noch kein Termin für Bürgermeister Huggers Rückkehr

Wann kommt Bürgermeister Markus Hugger zurück an seinen Arbeitsplatz nach seinem schweren Motorradunfall? Noch könne er keinen Zeitpunkt nennen, schreibt Bürgermeister–Stellvertreter Werner Reisbeck auf unsere Anfrage. Er vertritt seit dem Unfall in Bosnien im Juni Hugger im Amt und ist auch regelmäßig im Rathaus anwesend.

„Ich kann Ihnen versichern, dass der Genesungsprozess weiterhin voranschreitet“, so Reisbeck. Seit Hugger zurück in Deutschland ist, steht er mit dem Rathausteam und Reisbeck im Kontakt, das hatte er auch bereits selbst vor Wochen in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Reisbeck: „Wir sind persönlich und telefonisch in einem ständigen Austausch.“

Für seinen großen Einsatz als Bürgermeister–Stellvertreter hatten ihm bereits vor der Sommerpause seine Ratskollegen im Rahmen einer Sitzung herzlich gedankt.