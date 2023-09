Bürgermeister Jochen Arno bewirbt sich noch einmal auf die Stelle des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Hausen ob Verena. Dies hatte er in der Bürgerversammlung im April angekündigt. Er hat seine Bewerbung nach der Ausschreibung am Freitag am Wochenende eingeworfen. Er ist bisher der einzige Bewerber.

Nach Ruhestand in Rietheim-Weilheim ganz Hausen widmen

Arno war bis Mai Hauptamtlicher Bürgermeister von Rietheim-Weilheim und nebenamtlicher Bürgermeister von Hausen. Jetzt könne er sich ganz seiner Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister von Hausen ob Verena widmen, so Arno in einer Pressemitteilung.

Er wolle sein Wissen und seine Erfahrung nach 23-jähriger Tätigkeit als Bürgermeister und insgesamt über 40 Jahren als gelernter Verwaltungsfachmann weiterhin zum Wohle der Gemeinde Hausen ob Verena einbringen, „zumal ich mich erfreulicherweise noch voller Tatendrang fühle. Deshalb brauche ich auch weiterhin eine Aufgabe, in die ich mich reinknien kann und die mich erfüllt“ so Arno.

Viele Projekte angegangen und abgeschlossen

In der vergangen achtjährigen Amtsperiode habe bereits viel erreicht und umgesetzt werden können, so Arno weiter. Das sei beispielsweise die Ausweisung und Erschließung des neuen Baugebietes „Steigäcker“, die Erweiterung des Kindergartens sowie die Ertüchtigung der Veranahalle, der Grundschule und des Rathauses, sei es durch den Einbau neuer Heizungen oder durch Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen gewesen.

Etliche Straßensanierungsmaßnahmen, mit der Erneuerung von Wasserleitungen sowie die Anlegung neuer Grab- und Urnengrabfelder auf dem Friedhof seien ebenfalls vorgenommen worden.

Mit dem Erwerb des ehemals gewerblichen Anwesens im Hölderlinweg 3 sei zudem die Möglichkeit zum weiteren Ausbau der Betreuung der Grundschüler geschaffen worden, um dem angekündigten Rechtsanspruch ab dem Jahre 2026 Rechnung tragen zu können. Das seien nur einige Ereignisse aus seiner Amtszeit und nun wolle er die begonnen Projekte in Hausen ob Verena gerne fort- beziehungsweise weiterführen, so Arno.