Auch in diesem Jahr möchte die Kolpingsfamilie Spaichingen einen Brauch in der Vorweihnachtszeit erhalten. Sie bietet am Dienstag, 5. Dezember, ab 17 Uhr einen Nikolausbesuch für Spaichinger Familien an. Anmeldungen können über ein Onlineformular auf der Webseite der Kolpingsfamilie unter www.kolping-spaichingen.de/nikolaus abgeschickt werden. Der Anmeldeschluss ist am Freitag, 1. Dezember. Die Spenden gehen in diesem Jahr an den Kinderschutzbund Spaichingen.