„Spaichingen ist bunt“, erklang es auf dem Marktplatz, als rund 500 Demonstranten die Eröffnung der Kundgebung verfolgten. Die Band Plan B spielte und die Menge zeigte in bunten Farben und fantasievollen Schildern, wie wichtig gerade in der heutigen Zeit Demokratie und Menschenrechte sind. Und das unabhängig von Rasse, Religion oder Herkunft.

Omas gegen rechts: Fantasievolle Schilder sind in Spaichingen dabei. (Foto: Isabell Drießen )

Hugger spricht von Ängsten

Bürgermeister Markus Hugger sprach von den „Ängsten der Menschen in unruhigen Zeiten, die das Gefühl haben, nicht mehr gehört zu werden.“ Er beklagte aber auch, dass es nicht nötig sein sollte, für Demokratie und Menschenrechte zu kämpfen, sondern dass diese überall auf der Welt selbstverständlich sein sollten.

Niemand bewegt sich ohne Grund." Sikemi Ayoolo-Ojo

Wie wenig das jedoch Realität ist, zeigte die nächste Rednerin in ihrem Beitrag. „Ti ko ba nidi obirin ki se kumo,“ rief Sikemi Ayoolo-Ojo den Demonstranten zur Begrüßung zu. In ihrem Heimatland Nigeria heißt das soviel wie: „Niemand bewegt sich ohne Grund.“ Die junge Frau erzählte von den Hoffnungen und den Ängsten, mit denen sich viele Afrikaner auf den Weg nach Deutschland machen. Mit der Hoffnung auf eine Gemeinschaft im „Sinne der universellen Brüderlichkeit“ ohne Diskriminierung und Intoleranz.

"Niemand bewegt sich ohne Grund", rief Sikemi Ayoolo-Ojo den Demonstranten zu. (Foto: Isabell Drießen )

In der Pflege tätig

„Alle Nationen sind gleich, keine ist minderwertig,“ erklärt sie. Sikemi selbst besuchte früher die Schillerschule, absolvierte eine Ausbildung als Pflegefachkraft und arbeitet seit ihrem Abschluss in diesem Beruf.

Mit dem Leitsatz: „Im Grunde für die Freiheit, im Zweifel für die Ordnung und im Notfall für die Bedürftigen,“ erinnerte Ehrenbürger Franz Schuhmacher an die neoliberalen Werte der Freiburger Schule. Gleichzeitig zeigte er mit Dankbarkeit auf das Grundgesetz, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern darf: „Unsere Gründerväter haben uns hier die Grundlage für Gleichheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde vermittelt. Aber gerade heute brauchen wir mehr Eigenverantwortung und weniger Staat“, so der 85-Jährige.

Neue Wege suchen, fordert dieser Redner

Bürgermeister Hugger bei Demo für Demokratie in Spaichingen. (Foto: Isabell Drießen )

Auch wenn anfangs keine Wege sichtbar wären, müssten wir doch, „wie Hannibal bei der Überquerung der Alpen“ Wege suchen. Heute hießen diese Wege „Bildung und Weiterbildung als Grundlage unseres Wohlstands.“

Die Ingenieure von Morgen müssten heute auf der Schulbank begeistert werden. Er forderte die Demonstranten auf, „die Zuschauerränge zu verlassen und aktiv in diesem Land mitzuwirken.“ Wie gerne die Menschen scheinbar dieser Aufforderung nachkommen wollen, zeigte der lang anhaltende Applaus für Schuhmacher.

Einen düsteren Blick zurück warf Angelika Hauser, die stellvertretende Leiterin der KZ-Gedenkstätte Spaichingen. Sie erinnerte an die mehr als hundert Toten, die dort ihr Leben lassen mussten.

Die braune Vergangenheit hinter sich lassen

Aber auch sie zeigte in ihrer Rede deutlich auf das deutsche Grundgesetz, das 1949 ein Zeichen „gegen Nationalismus und Rassismus“ setzen wollte. Man habe „die braune totalitäre Vergangenheit“ hinter sich lassen wollen. „Niemals wieder sollten Menschen in diesem Land ausgegrenzt und vertrieben werden“, so Hauser.

Und dennoch würden wir zur Zeit einen Rechtsruck erleben. Einige Migranten dächten sogar über eine Rückkehr in ihre Ursprungsländer zurück: „Dabei müssen wir uns im Klaren sein, dass 24 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, einen Migrationshintergrund haben“, erklärte sie. Fremdenfeindlichkeit und Hass hätten da keinen Platz. Daher müsse man sich bei der nächsten Wahl sehr gut überlegen, wen und was man wählt.

Schülersprecherin dabei

Serafina Uhl, die Schülersprecherin des Gymnasiums Spaichingen, zeigte auf, wie die AfD erst kürzlich versucht haben soll, auf einem Geheimtreffen neue Deportationsstrategien zu entwickeln. Sie mahnte an, dass genau aus diesem Grund Demokratie verteidigt werden müsse, weil sie so oft angegriffen werde. „Deshalb sind wir hier. Wir sind alles, was wir haben, aber auch alles, was wir brauchen“, meinte sie.

Außerdem mahnt sie an: „Die Menschen, die die AfD vertreiben will, sind unsere Nachbarn, unsere Freunde, die hier zu Hause sind.“ Das Eintreten für Demokratie und Menschenrechte sei keine politische, sondern eine Charakterfrage. Auch sie erntete zustimmendes Gejohle und viel Beifall für ihre Worte.

Nachdenkliche Gesichter

Als sich gegen Ende der Veranstaltung die Menge auflöste, sah man so manches nachdenkliche Gesicht. Aber auch Zufriedenheit und Zuversicht: Spaichingen hatte gemeinsam ein Zeichen gesetzt.