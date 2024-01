Das mittelständische Unternehmen für chirurgische Instrumente, Koscher und Würtz, in der Spaichinger Einsteinstraße hat die Weichen für die Zukunft neu justiert. Um „gut gerüstet“ den Herausforderungen begegnen zu können, haben sich die beiden seitherigen Besitzer Stefan Koscher und Johann Würtz nach einem finanzkräftigen Investor umgesehen. Nach einem längeren Sondierungszeitraum glauben sich die beiden Unternehmer bei dem niederländischen Investor „Gilde Healthcare“ den richtigen Partner ausgewählt zu haben.

Dabei betonen die Inhaber, dass durch die finanzielle Beteiligung das künftige Wachstum gesichert werden könne. Das Familienunternehmen ist im Laufe der 40-jährigen Tätigkeit auf über 200 Mitarbeiter angewachsen und produziert auf über 11.000 Quadratmetern Präzisionsinstrumente.

Schweigen über Größenordnung der Investition

Wie groß die vorgenommene Investition konkret ist, möchten die beiden Partner allerdings nicht preisgeben, betonen aber, dass die operativen Entscheidungen nach wie vor von den Verantwortlichen vor Ort wie bisher getroffen werden.

Die Vermutung, dass Koscher und Würtz durch die EU-Verordnung mit den aufwendigen Vorschriften über die Sicherheit von Medizinprodukten zu dem Schritt gezwungen worden seien, weisen die Firmeninhaber zurück, denn sie seien davon nur indirekt betroffen worden. Den nun vollzogenen Schritt habe man sich längere Zeit überlegt, man sei nun froh, einen neuen Partner an der Seite zu haben.

Koscher und Würtz betonen, dass man den Partner nicht aus wirtschaftlichen Zwängen mit in das zertifizierte Firmen- Boot geholt habe.

Hochmoderne Anlagen kosten enorme Beträge

„Nachdem wir vier Jahrzehnte lang das Unternehmen aufgebaut haben, schauten wir uns nach Möglichkeiten um, dass das Wachstum auch künftig gesichert werden kann, denn schließlich fertigt man zwischenzeitlich nicht mehr nur handwerklich, sondern mit hochmodernen Anlagen, welche enorme Beträge kosten.“

Durch die Kooperation mit Gilde ergäben sich vielfältige Synergieeffekte und man bleibe gleichzeitig „Herr“ im eigenen Haus. Dazu gehöre auch die Fortführung des Firmennamens.

Finanzkonzern investiert in Medizinbranche

Der holländische Finanzkonzern „Gilde Healthcare“ mit dem Hauptsitz in Utrecht verwaltet 2,5 Milliarden Euro in zwei Fondsstrategien und konzentriert sich seit vierzig Jahren auf die Beteiligungen an wachstumsorientierten Unternehmen aus der Medizinbranche. Nach den Angaben des Managements sind allein im deutschsprachigen Raum in den letzten vier Jahren Investitionen in fünf familiengeführte Firmen getätigt worden.

Die Anlagephilosophie für die laufenden Investments sei, dass eine bessere Versorgung bei geringeren Kosten ermöglicht werde. Dass dabei der Raum Tuttlingen mit seinen bekannten Weltmarktführern besonders im Fokus steht, überrascht nicht.

Auch bei Diener in Tuttlingen engagiert

Von der Firma Koscher und Würtz sei man positiv beeindruckt. Vor kurzer Zeit hat sich „Gilde“ auch bei dem Tuttlinger Instrumentenhersteller Christian Diener mit über zwei Millionen Euro engagiert.

Nach den Aussagen der beiden Manager Boyd Rutten und Rafael Natanek vom „Gesundheitsinvestor“ engagiert man sich gerne bei gut geführten Unternehmen, um die bestmöglichen Lösungen gemeinsam zu finden. Und die hauptsächlich mittelständischen Betriebe hätten nicht nur von den erweiterten finanziellen Möglichkeiten, sondern auch von der Expertise und dem verzweigten Netzwerk des Investors profitiert.

Auch weiterhin auf qualifiziertes Fachpersonal gesetzt

Auf die entsprechende Nachfrage beim Videokonferenzgespräch, ob die Belegschaft Angst um die Arbeitsplätze haben müsse, oder dass durch die neue Konstellation Teile der Fertigung ins kostengünstigere Ausland abwandern könnten, betonen beide Seiten, dass man auch künftig auf die Qualifikation des hiesigen qualifizierten Fachpersonals setzen werde, denn oberste Priorität sei nun einmal die Kundenzufriedenheit.

Schließlich wolle man den seitherigen Qualitätsstandard auf dem bisherigen hohen Niveau beibehalten. Deshalb seien Befürchtungen, dass Arbeitsplätze wegfallen, oder womöglich an der Ausbildung gespart werden soll, gegenstandslos.

Investor rechnet mit Schaffung weiterer Arbeitsplätze

Sowohl der Investor als auch die Spaichinger Unternehmer sind hier optimistisch und rechnen mit der Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen. Das seitherige Konzept, das Fachpersonal selbst auszubilden, werde weiterhin Bestand haben.

Das einzige Problem sei darin zu sehen, dass auch in Spaichingen zu wenig geeignete Bewerber und Bewerberinnen für praktisch orientierte Ausbildungen zum Chirurgie- oder Zerspanungsmechaniker zu finden sind, obwohl die Handwerkskammer Konstanz mit der Verleihung des „Voraus-Zertifikats“ die bisherigen Anstrengungen für den Nachwuchs anerkannt hat.