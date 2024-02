Neuimkerkurs startet mit Infoabend

Interessierte können sich ab sofort zum Neuimkerkurs unter dem Motto „Honig aus dem eigenen Garten?“ anmelden. „Sie interessieren sich für ein neues spannendes Hobby, die Imkerei? Sie möchten mehr über das Leben der Honigbienen wissen und wollen es selbst beobachten? Sie wollen Ihren selbstgeschleuderten Honig von den eigenen Bienen genießen?“, heißt es in der Pressemitteilung.

Genau richtig sind Interessierte beim Imkerverein. Erfahrenen Imker stellen die Imkerei vor und beantworten Fragen der Anfänger. Eingeladen sind Neu- und Jungimker aus der Region, die in diesem Jahr mit dem Imkern anfangen wollen und einführende Informationen zum Imkern, über die erforderliche Ausrüstung und sonstigen Voraussetzungen brauchen. Der Infoabend ist als Einstieg für den Anfängerkurs 2024 gedacht.

Der Informationsabend und Kursbeginn ist am Freitag, 16. Februar, 19 Uhr im Schützenhaus Spaichingen, Sandbrünnele 8. Die Teilnahme an diesem Informationsabend ist kostenlos. Zum Anfängerkurs 2024 können sich Interessierte beim Informationsabend anmelden oder sich auch direkt per Mail beim Schulungsobmann unter [email protected] oder Telefen 07461/160539 melden.

Eine spontane Teilnahme ist möglich, eine Anmeldung ist jedoch erwünscht. Teilnehmerinnen und Teilnehmer