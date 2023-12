Es wäre schön gewesen: Weil die Baustelle der neuen Primdole und am Ochsenkreisel wegen des Wetters doch nicht fertig werden kann - das wäre dann eine Überraschung gewesen - wird ab dem heutigen Mittwoch eine Asphaltschicht eingebaut. Dann kann ab voraussichtlich Donnerstag der Verkehr auf der B 14 am Ortseingang wieder fließen.

Kurzfristig haben Stadt und Regierungspräsidium beschlossen, die Winterbefahrbarkeit ohne Absätze mit einer höheren Schotterschicht auszuführen. Das gibt dann das Gefühl, wie es im endgültigen Zustand sein wird.

Flüssig ist der Riesenbau seit dem Sommer vonstattengegangen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Die Umleitungsstrecke über die Balgheimer-, Hindenburg und Dreifaltigkeitsbergstraße hat Anwohner wie Fahrer genervt. Wie es anders gemacht werden hätte können - darauf hatte aber auch niemand eine Antwort.

Riesenlaster um die enge Kurve

Vor allem die Riesenlaster hatten sich um die enge Kurve gedrückt. Wohl auch der eine oder andere, der die weiträumige Umleitung schon bei Tuttlingen oder Rottweil übersehen hatte oder übersehen wollte.

Aber das ist jetzt vorbei, denn der Verkehr wird wieder auf der Bundesstraße fließen. Allerdings gibt es im Frühjahr, je nach Wetter wohl ab März, noch einmal eine „Erinnerungsphase“. Nämlich, wenn die jetzt provisorische Schicht wieder ausgebaut und die endgültige Schicht eingebaut wird.

Eigentlich soll der Schotter weniger dick eingebaut sein, als jetzt zu sehen. Der Grund: Eine weitere Schicht plus die Tragschicht kommen noch darüber. Das hätte für das Winterprovisorium aber bedeutet, dass bei der Einfahrt in den Baustellenbereich ein Absatz nach unten gewesen wäre und das wiederum hätte bedeutet, dass sowohl die neuen Inseln als auch die Einlaufschächte herausgeragt hätten.

Rutsch- und Wasserpartie ohne Bodenangleichung

Mit der Folge, dass einerseits die neu gebauten Inseln möglicherweise beschädigt worden wären, bei viel Regen der ganze Bereich unter Wasser (Eis?) gestanden hätte und die Fußgänger auch nicht barrierefrei über die Straße gekommen wären. Jetzt ist der Schotter höher und der provisorische Asphalt schließt mit dem vorhandenen Niveau ab.

Der Nachteil der jetzt beschlossenen Vorgehensweise, so die Info des Bauleiters Gerold Honer: Nächstes Jahr muss sowohl ein Teil der Schotterschicht, als auch der am Mittwoch eingebaute Asphalt wieder raus. Und für etwa vier Wochen werden die Fahrzeuge auch wieder auf bekannte Umleitungsstrecke geführt.

Warum aber wurde, wenn jetzt schon asphaltiert wird, nicht gleich endgültig fertig gebaut? Zum einen müsse der Untergrund so verfestigt sein, dass er nicht absackt. Und das geht nur bei stabilem Wetter. Druckversuche hätten jetzt gezeigt, dass diese von allen favorisierte Lösung, jetzt alles fertig zu machen, nicht funktioniert.

Bei Kälte wird Asphalt „schockgefrostet“

Zum anderen hat der Schnee- und Eiseinbruch der vergangenen Wochen dazu geführt, dass der Untergrund gefroren war. Wenn man, so erläutert Honer, auf den gefrorenen Untergrund 130 Grad warmen Asphalt aufträgt, wird dieser quasi „schockgefrostet“, verändert seine Konsistenz und der Schotter weicht auch auf. Die Folge wieder: ein instabiler Untergrund.

„Der Schneeeinbruch war kontraproduktiv“ sagt Honer. Aber eigentlich hatten sich alle auch schon drauf eingerichtet, dass die Baustelle über den Winter stillgelegt wird und im neuen Jahr nochmal gearbeitet werden muss. Anders wäre es halt eine schöne Weihnachtsüberraschung geworden.

Man kann jetzt schon sehen, wie das Ergebnis aussehen wird. Die Inseln sind jetzt so gestaltet, dass auch Fahrradfahrer sich über die Straße kommen, weil sie sich in der Mitte der Inseln aufstellen können beziehungsweise die Inseln insgesamt länger und breiter sind.

Prim darf (ein bisschen) weiter offen springen

Neu ist auch, dass die Prim jetzt auf einer längeren Strecke offen gelegt wird. Das hat nicht primär ökologischen Gründe, sondern damit entsteht mehr Raum für das ausbreiten des Wassers, wenn es einmal Hochwasser gibt. Es kann dann quasi bis an den oberen Rand des Fahrbahnrands steigen. Länge und Höhe seien genau ausgerechnet, dass es auch zur viel größeren Primdole passt.

Hinter dem Einlauf der Dole ist der Bereich so gestaltet, dass, wenn doch einmal viel viel mehr Wasser herunterfließt, dieses dann über die Hauptstraße ablaufen kann ohne dass nach der Bebauung bebaute gegenüberliegende Lidl-Gelände zu überfluten, erläutert Honer.

Nach Regen und Schneeschmelze fließt die Prim wie ein munteres Dorfbächlein in der Schweiz mit großen Steinen in der Mitte, die erstens den Fluß des Wassers bremsen und auch zu mehr Sauerstoff im Wasser führen.

Lärmschutzwand bewährt sich

Neu - statt des Walls - ist auch die Lärmschutzwand, die höher ist als die bisherige Wallspitze, allerdings war der auch bepflanzt. Die Resonanz der Anwohner hinter der neuen Wand sei positiv, sagt Honer. Der Lärm werde durch das Material gut abgehalten. Allerdings ist er für ein Haus in der Primstraße zu kurz und wird auch nicht in längerer Ausführung vom Bund bezahlt. Das bedeutet, dass die Stadt also noch auf eigene Kosten einen Lärmschutz aufbaut.

Dann fehlt nur noch die Bepflanzung der Uferböschung.