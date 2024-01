Geistesgegenwärtig hat am Freitagvormittag ein Nachbar in Spaichingen einen älteren Bewohner über eine Leiter aus einem verrauchten Haus geholt und ihm so möglicherweise das Leben gerettet.

Mit der Alarmmeldung „Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr“ wurde die Feuerwehr Spaichingen am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in einem Wohngebiet in der Nähe des Gesundheitszentrums gerufen, berichten Niklas Hauser und Nick Mattes von der Freiwillingen Feuerwehr Spaichingen. Die Meldung ließ die Feuerwehrleute Böses erahnen, weil Personen im Gebäude vermisst gemeldet wurden.

Gesamtalarm für die Feuerwehr

Aus diesem Grund löste die Integrierte Leitstelle Tuttlingen auch unmittelbar Gesamtalarm für die Feuerwehr Spaichingen aus.

Als das erste Löschgruppenfahrzeugs an der Einsatzstelle ankam, waren aber bereits alle Personen aus dem Gebäude evakuiert und gerettet worden: Ein Nachbar hatte eine ältere Person bereits geistesgegenwärtig über eine Leiter aus dem ersten Obergeschoss gerettet. Diese Person wurde durch den Rettungsdienst in Augenschein genommen.

Starke Rauchentwicklung im Haus

Wie die Feuerwehr berichtet, war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrnehmbar. Nach der ersten Erkundung vermuteten die Feuerwehrleute daher einen Brand im Keller des Gebäudes. Umgehend machte sich ein Trupp unter Pressluftatmern mit dem ersten C-Rohr auf den Weg zur Brandbekämpfung.

Der Brandherd lag tatsächlich im Keller.

„Nullsicht“ für die Feuerwehr

Unter „Nullsicht“ durch den Rauch, so die Feuerwehr, drang der Angriffstrupp mithilfe der Wärmebildkamera zum Brandherd vor. Ein weiterer Trupp verschaffte sich derweil über einen zweiten Eingang gewaltsam Zugang zum Keller und ging zur Unterstützung der Brandbekämpfung und Belüftung des Gebäudes vor. So konnten die Feuerwehrleute den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Nachdem der Brand eingedämmt war, wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen mit zwei Drucklüftern durchgeführt. Insgesamt waren fünf Atemschutztrupps mit zwei Rohren im Einsatz.

Erheblicher Saschschaden

Personen wurden nach ersten Erkenntnissen keine verletzt, heißt es im Bericht der beiden Feuerwehrsprecher. Der Sachschaden sei jedoch erheblich. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Einsatz dauerte am Freitagvormittag knapp drei Stunden an.

Insgesamt war die Feuerwehr Spaichingen mit sieben Fahrzeugen und etwa 30 Wehrleuten vor Ort. Daneben waren der Rettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungswagen, die Schnelleinsatzgruppe des DRK Spaichingen, sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst vor Ort. Außerdem war die Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen sowie der Energieversoger an der Einsatzstelle.