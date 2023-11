„Die Absage des Martinimarkts hat eine Kettenreaktion ausgelöst“, reflektiert Bürgermeister Markus Hugger am Montag die Absage auch des Verkaufsoffenen Sonntags. Er ist eigentlich erst seit Montag wieder im Dienst nach seinem schweren Unfall, war aber am Sonntagmorgen an der umstrittenen Entscheidung, auch den Verkaufsoffenen Sonntag abzusagen, beteiligt.

Dass viele Besucher von außerhalb umsonst in der Stadt herumirrten, weil sie nicht Bescheid wussten, tue ihm leid. Er könne sich gut in sie hineinversetzen, vor allem, wenn aus dem freudigen Familienausflug dann eine Enttäuschung werde.

Unglückliche Umstände für die Stadtspitze

Unglücklich war, dass die Entscheidung so kurzfristig fiel und auch in den Wechsel von der Zuständigkeit des Stellvertretenden Bürgermeister auf den amtierenden. Zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt zu Coronazeiten habe man die Bevölkerung vorab informieren können, dass vielleicht eine Absage komme, so Hugger. Kommunikation und Ablauf hätten sicher „Luft nach Oben“.

Die Überlegung den Verkaufsoffenen Sonntag kurzfristig am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr abzusagen, sei im Gespräch mit dem Gewerbe- und Handelsverein auch gefällt worden aus Befürchtungen, dass die angesagten Windböen auch Äste und Dachziegel auf die Straße blasen könnten und damit Menschen gefährden.

In der ruhigen Abwägung könnte man das im Nachhinein für die Innenstadt anders sehen. Er sei diesbezüglich ein gebranntes Kind, denn er habe als Bürgermeister von Immendingen einen Fall erleben müssen, wo ein kleines Kind ‐ allerdings im städtischem Wald ‐ von einem herabfallenden Ast erschlagen worden ist.

In Singen veranstalten Stadt und Verbände zusammen den Markt

Singen war vor demselben Dilemma gestanden. Deren Martinimarkt unterscheidet sich dadurch, dass dort viel mehr Kunsthandwerk und filigrane Waren angeboten werden, sagt die Geschäftsführerin des Standortmarketings Singen Aktiv und Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung bei der Stadt Singen, Claudia Kessler-Franzen.

Der Martinimarkt war ebenfalls auf den Sonntag angesetzt mit verkaufsoffenem Sonntag. Aber letzterer wurde wegen der Sturmwarnungen nicht abgesagt, der Markt aber wohl.

Sicherheitskonzepte in der Schublade

In Singen habe man zusammen mit der Feuerwehr und dem Oberbürgermeister die ganze Woche schon die Wetterlage beobachtet und gemäß der vorhandenen Sicherheitskonzepte gehandelt.

Als am Samstag dann die starken Böen auch für die tieferen Lagen angekündigt waren, habe sich das Trio am Abend für eine Absage des Marktes ‐ auch zur Sicherung der Besucher, der Händler und der Waren und Stände ‐ entschlossen.

Das sei dann über E-Mails, Whatsapp und Anrufe von ihrem Team an die Händler kommuniziert worden, so Kessler-Franzen. Veranstalter dieser Events sei eine private-public-partnership. Sprich, Singen aktiv als Verein, die Werbegemeinschaft Cityring und die Stadt.

Die Kirche im Dorf lassen

Den Verkaufsoffenen Sonntag abzusagen, erschien den Veranstaltern samt Feuerwehr aber nicht geboten: „Wir müssen doch die Kirche im Dorf lassen“, habe der Tenor gelautet, so Kessler-Franzen. Immerhin hätten die Geschäfte sich lange vorbereitet, die Mitarbeiter und Aktionen organisiert.

Da einzelne Wochenmarktstände doch aufmachten, Museen Sonderführungen hatten und in einem angrenzenden Hotel ein Spielenachmittag und anderes angeboten wurden, sah man auch kein rechtliches Problem. Nachdem das geklärt war, „haben wir, klar, als erstes die Presse informiert, die das ja sofort auf ihren Kanälen und Social Media verbreitet“.

Außer der Pressemitteilung an alle relevanten Medien am Samstag habe man Plakataushänge gemacht, um den Besuchern die Absage des Marktes zu erklären „damit die nicht denken, jetzt werden die verrückt“.

VO Sonntag in Singen war auch ohne Markt erfolgreich

Abgesagt wurde auch ein Laternenumzug, der durch den Stadtpark geführt hätte ‐ das wollte man wegen der Gefahr von herabstürzenden Ästen nicht riskieren.

Der Verkaufsoffene Sonntag ist dann sehr erfolgreich gewesen, wie dem Südkurier zu entnehmen war. Weil es keinen Markt gab, sind die, die nicht Bescheid wussten umso lieber in die Geschäfte gegangen. die Geschäftsleute berichteten von unverändert guten, teils besseren Umsätzen im Vergleich zu Jahren mit Markt.

Angst vor Sturm: Nur 25 Prozent der Markthändler reisten überhaupt an

Am Sonntagabend verschickte die Arge Märkte eine Pressemitteilung, in der sie die Absage des Markts begründete. Man habe morgens 90 Minuten lang die Wetterverhältnisse beobachtet und dann um 7.15 Uhr den Markt abgesagt.

Ob es einen Ersatztermin geben wird, oder welche anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, werden wir zeitnah besprechen. Sascha Zwirblis

Nur 25 Prozent der Händler seien überhaupt morgens vor Ort gewesen und auch die wollten aus Angst um Besucher, Waren und Wagen nur ungern aufbauen, so der Geschäftsführer der Arge Märkte.

Windböen seien in der Spaichinger Hauptstraße zu sehen, eine Prognose schwer gewesen. Aber Beschilderungen und Umleitungseinrichtungen seien bereits in den frühen Morgenstunden umgeblasen worden.

Verantwortung gegenüber den Besucher und Händlern

Zwirblis betont die Verantwortung gegenüber den Besuchern, ein „fahrlässiges Handeln wäre unverantwortbar den Bürgern und Besuchern gegenüber.“ Man verstehe den Unmut uns bedaure die Umstände selbst sehr. „Ob es einen Ersatztermin geben wird, oder welche anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, werden wir zeitnah besprechen“, so Sascha Zwirblis.

In einer Pressemitteilung begründet auch der Gewerbe- und Handelsverein die Absage des Verkaufsoffenen Sonntags. Nachdem der Markt aus Sicherheitsgründen abgesagt worden sei, sei nicht klar gewesen, ob es noch eine rechtliche Grundlage dafür gegeben habe. Außerdem lebe ein Verkaufsoffener Sonntag auch von den Synergieeffekten, so Lena Grimm und Thomas Heinemann.

Das erste Ziel sei nach der Absprache mit Bürgermeister Hugger gewesen, die Mitglieder des GHV und eventuelle Besucher zu informieren. Das sei über E-mails und auf „allen gängigen Social Media Plattformen geteilt.“

GHV sieht wenig Versäumnisse in der Kommunikation

Die Kritik, dass Social Media keine zuverlässige Quelle seien und keine offiziellen Kommunikationswege wie Pressemitteilungen und Homepageeinträgen eingeschritten worden waren beantwortet der GHV so: „Ein Versäumnis, welches der Verein bedauert ist, dass die offizielle Homepage nicht aktualisiert wurde.“

Der GHV bedaure die Umstände für die Besucher und Besucherinnen und die Umsatzeinbußen für die Handelsmitglieder. Es werde daran gearbeitet solche Situationen in Zukunft zu meistern. „Als Ausgleich zum Martinisonntag wird bereits über eine Ersatzaktion an einem anderen Wochenende nachgedacht.“

Sondermission Maultaschen und Würste

Kreativ gehen übrigens die Vereine mit den liegen gebliebenen Maultaschen, die die Narrenzunft als Maultaschenburger verkaufen wollte, und Würsten, die der TV für seine Krautdogs bei der Metzgerei Renk bestellt und nicht abgenommen hatte zusammen mit der Metzgerei um: Es gibt in dieser Woche einen Sonderverkauf in der Metzgerei Renk, den die Vereine bereits an ihre Mitglieder kommuniziert hat.