Betriebsräte dienen als Ansprechpartner für die Betriebsleitungen, Mitarbeitenden und vertreten deren Interessen. Um zu verhindern, dass ein Betriebsrat „gekauft“ wird, hat der Bundesgerichtshof im Januar 2023 ein Urteil getroffen, das kurze Zeit später auch massiv nach Spaichingen überschwappt.

Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ) in ihrer Online-Ausgabe vom 18. März. Es geht um den Betriebsratsvorsitzenden des Spaichinger Verbindungselementeherstellers Hewi.

Die SZ berichtet, dass der Betriebsratsvorsitzende von Hewi von seiner Firma aufgefordert worden sei, 112.000 Euro Gehalt zurückzuzahlen. Dagegen wehre sich Claudiu Bender erst vor dem Arbeitsgericht in Villingen-Schwenningen und in der Berufung demnächst vor dem Landesarbeitsgericht in Freiburg, so die Süddeutsche.

Urteil gegen VW-Manager

Der Sachverhalt, der dem zugrunde liege, sei komplex, so die Süddeutsche. Der Bundesgerichtshof habe die Freisprüche von vier VW-Managern aufgehoben denen vorgeworfen worden sei, ihren Betriebsräten zu hohe Vergütungen genehmigt zu haben, der VW-Konzernbetriebsratschef habe ein Jahresgehalt von 750.000 Euro kassiert.

Als das höchstrichterliche Urteil da war, habe Hewi wenige Monate später einen Arbeitsvertrag, der neu 80.000 Euro vorgesehen hätte, wieder einkassiert und stattdessen Rückzahlungen von 112.000 Euro aus den vergangenen zehn Jahren verlangt auf der Basis des damaligen Lohnniveaus, bedeute: 2200 Euro weniger im Monat.

Wie bemisst sich ein gerechtes Betriebsratsvorsitzenden-Gehalt?

Wie sich ein gerechtes Gehalt errechnen lasse, so die Süddeutsche, sei nicht ganz einfach. Das Betriebsverfassungsgesetz lasse zwei Wege zu: ein mal die hypothetische Karriere, etwa als Abteilungsleiter oder ähnliches, oder eine Vergleichsgruppe an Mitarbeitenden zu wählen und die Gehaltsentwicklung an diese Vergleichsgruppe zu binden.

Für Arbeitgeber sei der BGH-Urteil ebenfalls ein Problem. Das Rechtsgutachten der Hewi-Anwälte habe jedenfalls ergeben, so die Süddeutsche, dass sie sich mit einem zu hohen Gehalt für den Betriebsratsvorsitzenden sogar strafbar machen könnte.

Landesarbeitsgericht wird sich mit dem Spaichinger Fall beschäftigen

Jedenfalls hatte Bender gegen die Forderung geklagt und in erster Instanz verloren. Deshalb wird sich demnächst das Landesarbeitsgericht mit dem Fall beschäftigen.

Die Zeitung aus München deutet an, dass der Konflikt auch mit einem Wechsel der Firmenpolitik gegenüber Betriebsräten zusammenhängen könne. Mit all den großen psychischen Belastungen, die damit zusammenhingen.