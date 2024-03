Das erste einer ganzen Reihe von Jubiläumskonzerten der Musikschule Trossingen fand am vergangenen Sonntag in der Stadthalle in Spaichingen statt. Schulleiter Ralf Vosseler begrüßte nach dem 1. Vorsitzenden des Jugendchores Spaichingen e. V., Ralf Fischer, der zusammen mit seinen Vereinshelfern den Saal vorbereitet und wunderbar dekoriert hatte und auch die Bewirtung übernahm, die Besucherinnen und Besucher und führte durch das Programm.

Das Konzert fand unter Mitwirkung des Fachbereiches Gesang und der Spaichinger Kinder- und Jugendchöre „Sonnenblümchen“ und „crazy sunshines“, statt. Von den kleinsten Sängern bis zu den größten war alles vertreten. Die „Sonnenblümchen“ im Alter von fünf bis acht Jahren trällerten hochmotiviert Lieder von der weltberühmten Pippi Langstrumpf bzw. Astrid Lindgren unter Leitung von Monika Kohler. Der Jugendchor, die „crazy sunshines“, mit ihrer Chorleiterin Justine Lucas riss mit Liedern auf Deutsch, Englisch und sogar in Afrikaan das Publikum begeistert mit.

Auch erwachsene Schüler treten auf

Zwischen den beiden Chören boten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Salome und Amelie Erdei, sowie Elisa Heim und Nathalie Strom, teilweise zusammen mit Ihrer Lehrerin Justine Lucas, gefühl- und eindrucksvoll ihr Können mit den Stücken „Stand up“, Say something“ und „Shallow“ dar. Im letzten Drittel des Konzertes sang sich die 10-jährige Alina Kapustinski mit dem Titel „Was würdest du tun?“ begleitet von ihrer Lehrerin Christin Tanja Putze, in die Herzen ihrer Zuhörer.

Das erst einige Wochen alte Erwachsenen-Ensemble unter Leitung von Christin Tanja Putze rundete das Konzert mit seinen Beiträgen „This little light of mine“ und „Hallelujah“ gekonnt ab. Begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger von Thomas Förster, Fachkraft für Klavier, am Keyboard und Ralf Reiter aus der Schulleitung und Fachkraft für Schlagwerk mit dem Schlagzeug.

Das 2. Jubiläumskonzert mit „Streicher & Harfe“ findet am Sonntag, 21. April 2024, um 18 Uhr, in der Kirche St. Georg in Rietheim-Weilheim statt.