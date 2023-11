Mit ihrem grandiosen Herbstkonzert „Musik der Völker“ hat die Stadtkapelle Spaichingen unter der Leitung von Musikdirektor Thomas Uttenweiler die Besucher in der restlos ausverkauften Stadthalle mit auf eine musikalische Reise zu den unterschiedlichsten Völkern der Erde genommen.

Da waren Höchstschwierigkeiten dabei

Die Musiker boten unter der Leitung ihres Dirigenten nicht nur ein Konzert mit Feingefühl und Esprit, sondern erlebten auch eine vielseitige Möglichkeit von blasmusikalischem Können des Orchesters mit Höchstschwierigkeiten. Beeindruckend war die Ausgewogenheit und harmonische Abstimmung der einzelnen Register.

Im ersten Programmteil erlebten die Zuhörer in gewohnter Weise konzertante Stücke, wobei das Orchester im zweiten Teil mit modernen Stücken eine ganz andere Klangweise „auftischten“, denn hier wurde es richtig fetzig und poppig. Das gefiel nicht nur den jungen Besuchern, auch die ältere Generation wippte und swingte mit.

1 von 10

Zum Auftakt ein Marsch

Vorsitzender Dirk Aicher freute sich in seiner Begrüßung über die vielen Gäste. Mit dem Hinweis „Musik ist eine Sprache, die von allen Menschen verstanden wird auf der ganzen Welt“, übergab er Moderator Wolfgang Dreher das Wort.

Mit „Deutscher Marsch“ eröffnete die Kapelle den Abend. Als Mitglied des Musikkorps der Bundeswehr komponierte der sächsische Guido Rennert den deutschen Militärmarsch. Echte Gänsehausmomente dann bei „Nabucco - Ouvertüre“ von Giuseppe Verdi, einer potpourri-artigen Zusammenstellung der wichtigsten Motive des Werkes, in dem der anfängliche düstere Moll-Ton der Verzweiflung der gefangenen Israeliten in Babylon erklingt, was vom tiefen Blech und den Schlagzeugen einwandfrei intoniert wurde. Die Melodie des „Gefangenenchors“ bildete bei diesem Vortrag den Höhepunkt. Solistin Nicole Hagen hatte mit ihrem englischen Horn (gehört zur Gattung Oboe) einen großen Anteil daran.

Tempo und Entspannung

Mit „English Folk Song Suite“ wechselten Tempo und ruhige Pole ab. Das Solo der Oboe begleitete das Blech, wobei sich die verschiedenen Register immer wieder abholten. Der englische Komponist Ralph Vaughn Williams war vor allem dadurch bekannt und beliebt, weil er inspiriert von der Volksmusik seines Landes, dies wie kein anderer stimmungsvoll in Musik gesetzt hat. Das Orchester gab das einwandfrei wieder.

Die „Armenischen Tänze“ von Alfred Reed wurden für die Musiker zur Herausforderung. Zwölf Minuten lang wechselten sich nach einem wuchtigen Beginn flotte und lebhafte Tanzrhythmen mit lieblichen Melodien ab - diese vor allem vorgetragen von der Oboe, deren Klang an das armenische Nationalinstrument „Duduk“ und die Musik der Hirten auf dem Feld angelehnt ist. Das Stück endete mit dem Tanzlied „Gna, Gna“ was übersetzt „Los, Los“ bedeutet.

Lateinamerika hält Einzug

Mit „Hispano-Suiza“ schuf der spanische Komponist Emilio Esteban Rojo de Broma einen Konzert-Paso-Doble als einfacher spanischer Paartanz, der später eine Interpretation des Stierkampfes darstellen sollte. Der energische Stolz des Matadors wechselte ab mit leisen Passagen der Spaichinger Musiker, in denen die Musik wie ein Hauch durch die Luft gleitete.

Nach der Pause wurde der zweite Konzertteil mit „Caribe“ von Andrea Ravizza eröffnet. Lateinamerika hat in der Halle Einzug gehalten. Sämtliche rhythmischen Instrumente, Saxophone, Schlagzeuge, Nebel kamen jetzt zum Einsatz. Das Publikum gab bei den fetzigen Melodien sogar Zwischenapplaus. Samba, Swing und Rock ’n’Roll wechselten sich ab. Normalerweise bringen das die bekannten Bands zu Gehör, aber diese Hits von einem Blasorchester zu hören, erzeugte eine einmalige Atmosphäre.

Extra für diesen Abend zusammengestellt

Ein weiterer Höhepunkt bildete dann das Schlager- und Pop-Medley von Musiker Markus Wissmann. Einige der größten Schlagerhits der vergangenen 40 Jahre hat er herausgesucht und für die Stadtkapelle Spaichingen mit viel Fleißarbeit für den Konzertabend arrangiert. Als Solisten waren zu hören Thomas Grimm und Dirk Aicher auf dem Euphonium, (sie schenkten einen Stern), Dieter Blosczyk und Simon Grimm auf der Trompete (fingen als Karel Gott und Darinka dann das Licht ein).

Als Schlusspunkt setzten die Musiker den größten Hit des King of Schwing: Glenn Miller mit „In the Mood“. Den stehenden orkanartigen Applaus des begeisterten Publikums forderten drei Zugaben. „Ich bin stolz auf meine Musiker, die sich heute Abend stets konzentriert und in hervorragender Weise präsentiert haben und somit alle technisch anspruchsvollen Stücke und Passagen außerordentlich gut meisterten“, lautete das Lob des Dirigenten nach dem Konzert.