Verschmutzungen und Müll im Spaichinger Stadtgebiet sind in der jüngsten Gemeinderatssitzung beim Tagesordnungspunkt „Anfragen“ thematisiert worden.

Empfohlene Artikel Putzaktion So bringen Handballer Spaichingen wieder auf Hochglanz q Spaichingen

Marcel Aulila wies darauf hin, dass schon zu Beginn des Frühlingsmarkts am vergangenen Sonntag die Passagen zwischen Marktplatz und Sallancher Straße verschmutzt gewesen seien und dies ein schlechtes Bild bei den Marktbesuchern hinterlassen habe. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs hatten den Marktplatz und die anliegenden Flächen zwar am Samstagabend gesäubert, aber die Verschmutzungen waren dann wohl im Verlauf der Nacht auf Sonntag entstanden.

Selbst mal den Besen in die Hand nehmen

„Die Betreiber der Lokale könnten auch mal selbst den Besen in die Hand nehmen“, meinte Isabell Kustermann und fand dabei die ausdrückliche Zustimmung von Bürgermeister Markus Hugger.

Supermärkte als Müll-Hotspots

Und auch andere Stellen in der Stadt stellen sich als „Müll-Hotspots“ heraus: „Hier ist noch einiges zu holen“ wird eine der jungen Müllsammlerinnen vom TV Spaichingen in der Reportage des Heuberger Bote von Montag zitiert, als sie im Rahmen der laufenden Spaichinger Kehrwoche unter anderem das Gebiet rund um den Nettoparkplatz säuberte. Leo Grimm sprach unter Verweis auf den Zeitungsartikel das Problem an, dass vor allem rund um Supermärkte zahlreiche Abfälle hinterlassen werden.

Auch hier sorgen die Betreiber zwar meistens für Sauberkeit auf dem eigenen Gelände - aber die angrenzenden städtischen Flächen sind dann oft besonders verschmutzt, wie in der Diskussion angemerkt wurde.