Mitglieder des Lauftreff starten in der ganzen Welt

Zehn Läuferinnen und Läufer des Lauftreffs vom TV Spaichingen sind im Jahr 2023 weltweit bei Halbmarathon- und Marathonläufen angetreten und haben somit den Namen der Stadt Spaichingen weit verbreitet, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Ihren ersten Halbmarathon haben Lilli Brettner (damals noch 16 Jahre alt) und Konrad Merkt im Frühjahr 2023 in Freiburg absolviert. Dies hat ihnen so viel Spaß gemacht, dass die beiden im Herbst in Bräunlingen erneut die Halbmarathonstrecke in Angriff genommen haben und gemeistert haben.

Peter Reisch, seit vielen Jahren ambitionierter Läufer, ist in diesem Jahr unter anderem in Freiburg, Mainz, Bräunlingen, Reichenau und in Füssen beim Halbmarathon erfolgreich angetreten. Ralf Banzhaf, auch schon viel Jahre beim Lauftreff Spaichingen aktiv, ist dieses Jahr in Frankfurt den Marathon gelaufen und hat auch sonst unterjährig bei einigen Läufen und Halbmarathons teilgenommen.

In Köln beim Marathon sind Sigrid Kretz und Melanie Häring an den Start gegangen und auch sie haben die Königsklasse der Läufer erfolgreich gemeistert. Die beiden sind unter anderem auch schon davor in Tuttlingen, Freiburg und Bräunlingen an die Startlinie gegangen und haben dort Staffelmarathons und Halbmarathons unter ihre Laufschuhe gebracht.

Ihren ersten Marathon sind Katrin Villing und Susanne Roos-Lima in diesem Jahr gelaufen. Susanne Roos-Lima hat sich spontan in Bräunlingen dazu entschlossen, sich vom Halbmarathonlauf auf den Marathon umzumelden, nachdem sie bereits in diesem Jahr unter anderem in Freiburg, Schnebelhorn und Sonthofen den Halbmarathon und beim Black Forest Trail Run die 40 Kilometer gelaufen war. Kathrin Villing war nach ihrem ersten Marathon in Sonthofen so heiß auf den nächsten, dass sie zwei Monate später den Drei-Länder-Marathon bestritt. Werner Reisbeck und Markus Bonserio hat es für den Marathon sogar bis nach New York verschlagen.

Weitere Infos unter www.tv-spaichingen.de/breitensport/lauftreff/, oder einfach immer dienstags oder freitags um 18.30 Uhr an den Parkplatz am Stadion Unterbach kommen.