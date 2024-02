Zwei Minuten können der längste Zeitraum der Welt sein. Zwei Minuten können die Welt von Millionen Menschen verändern. Wenn in diesen Minuten die Erde mit Stufe 7,8 der Richterskala bebt.

Hatice Aybike Yücel (35) und ihr Mann Ertugrul Yücel (40) sowie ihre vier Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren haben das Erdbeben in der Türkei und Syrien überlebt, das sich vor wenigen Tagen zum ersten Mal gejährt hat. Sie waren zwei Jahre zuvor von Spaichingen nach Kahramanmaraş ausgewandert. Doch nachdem sich die Erde auch lange nach dem 6. Februar 2023 nicht beruhigt hatte, sind sie zurückgekehrt.

Die Statistik bestätigt sie: Das erste Nachbeben war wenige Stunden nach dem ersten fast gleich stark und seitdem wurden zigtausende weitere Erschütterungen registriert. Diese Region kommt kaum zur Ruhe.

Durch den Schrei ihres Mannes geweckt

Es war 4.17 Uhr nachts, als Hatice Yücel durch einen Schrei ihres Mannes aufwachte. Alles bebte, die Schranktüren knarzten bedrohlich. Schlagartig war den Eltern von vier Kindern bewusst, dass sie in Lebensgefahr sind. Raus aus dem Bett, er holte die Kleinen, sie die Großen aus ihren Zimmern, das Nötigste an Kleidung geschnappt, es war ja Winter! Und nur noch raus.

Hatice Aybike Yücel (35) und ihr Mann Ertugrul Yücel (40) haben mit ihren Kindern in der Stadt, wo das Epizentrum lag, das Erdbeben überlebt. (Foto: Regina Braungart )

Es war den Eltern klar: Wenn sie, die sie eine Wohnung im ersten Stock bewohnten, unter den über ihnen liegenden acht Stockwerken des Hochhauses begraben würden - sie hätten keine Chance. Wie so viele, die in dieser verheerenden Katastrophe ums Leben kamen. Noch immer sind die Zahlen nicht klar.

Viele Menschen in Massengräbern bestattet

Werden es wahrscheinlich auch nicht, denn in ihrer Not und um Seuchen zu verhindern, haben die Menschen die Leichen oft schnell und in Massengräbern bestattet.

Verschiedene Quellen reden von zwischen 50.000 und 70.000 Toten und mehreren hunderttausend Verletzten, innerhalb von wenigen Tagen. Und eine flächige Zerstörung von 30.000 Quadratkilometern, schreibt die „Zeit“, das entspricht fast der Größe Baden-Württembergs.

Wer sich hier in Spaichingen noch an den 6., 7. und 8. Februar 2023 erinnert, der erinnert sich auch, dass das apokalyptische Ausmaß dieses Bebens und der unmittelbaren Nachbeben massiv unterschätzt wurde, weil schlicht der Überblick fehlte.

Diejenigen, die aber direkte Verbindungen in die Erdbebengebiete hatten, lebten bereits seit dem frühen Morgen des Unglückstags im Ausnahmezustand, auch in der Sorge um Verwandte und Freunde. Es gab auch aus Spaichingen Menschen mit türkischen Wurzeln, die noch in derselben Woche hinflogen oder auf dem Landweg hinfuhren, um zu helfen.

Hilfsbereitschaft berührt die Betroffenen

Der Moschee-Dachverband DITIB richtete ein Spendenkonto ein, berichtet Zekerya Sahin, Vorsitzender des türkisch-islamischen Vereins Spaichingen. Die Hilfsbereitschaft sei enorm gewesen.

Betroffen hörten die Spaichinger Muslime die Schilderungen von dem großen Erdbeben und den Folgen bei der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag in der Moschee. Die Spaichinger Gemeinde hatte rund 90.000 Euro und Sachspenden gespendet. (Foto: Sahin )

Im März flogen vier Vorstandmitglieder hin, um die Spenden aus Spaichingen und Umgebung - rund 90.000 Euro - direkt zu den Bedürftigen zu bringen beziehungsweise dort Wohncontainer und anderes zu kaufen.

Die Sachspenden und 126 Stromgeneratoren waren dank der Unterstützung des Generalkonsulats kostenfrei in die Türkei geflogen worden. Die ganze Geschichte der Hilfe aus Spaichingen hat Sahin für den Spaichinger Heimatbrief 2023 aufgeschrieben, der noch erscheinen wird.

Aber auch die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland hat gespendet: Allein bei der „Aktion Deutschland hilft“ 78 Millionen in zwei Monaten. Hilfe kam aus der ganzen Welt, berichten auch Hatice und Ertogrul Yücel gerührt. Sogar aus der Ukraine.

In Syrien war es noch schlimmer

Viel schlimmer war es in den von Kahramanmaraş nur eine Autostunde entfernten syrischen Gebieten, wo internationale Hilfe nur schleppend ankam, wie Medien berichtete, von der Türkei nur ein Grenzübergang geöffnet wurde - und weil die Rebellengebiete auch nicht erste Priorität des Assad-Regimes waren.

Die christlichen Hilfsorganisationen konnten nach und nach helfen und die ersten, die vor Ort waren, waren die syrischen Weißhelme, eine zivile, ehrenamtliche Gruppierung, die auch schon während des Krieges überall humanitäre Soforthilfe geleistet hatte.

Raus in die kalte Nacht nur mit ein paar Kleidern

Die Yücels schafften es also in der Erdbebennacht nach draußen, Putz und Mauerstücke fielen schon auf die Köpfe, es war kalt und regnete. Nicht alle hatten Schuhe an, auf der Straße herrschte unvorstellbares Chaos, alle weinten, liefen orientierungslos herum, immer auch in Angst, die Wohnblöcke der rund 670.000 Einwohner zählenden Stadt könnten auf die Straße stürzen.

Fotos aus Kahramanmaraş - die Zerstörung ist groß. (Foto: Ertugrul Yücel )

Der Autoschlüssel! Vater Yücel lief nochmal ins einsturzgefährdete Haus und holte ihn. Aber aus der Stadt hinausfahren - das wollten alle. Drei Stunden für fünf Kilometer waren die Folge. Aber dennoch erreichte die Familie ihr Gartenhaus.

Doch es galt auch die seine Mutter und andere Verwandte zu retten, am Schluss waren es 25 Menschen in diesem Gartenhaus unter erbärmlichen Bedingungen. Decken, Wasser und Essen wurden in der Stadt verteilt, man kochte vor Ort, Wasser aus den Leitungen konnte nicht getrunken werden, weil die Leitungen geborsten und das Wasser verschmutzt war, kein Strom, nichts. Aber sie waren am Leben. Eine Klassenkameradin der Tochter schaffte es nicht.

Die Kinder sollten das Elend nicht sehen

Die Frauen und vor allem die Kinder schirmte die Familie ab, sie sollten diese entsetzlichen Szenen nicht erleben, wenn Menschen noch tagelang unter den Trümmern zu hören waren, und dann plötzlich Totenstille war, wenn Tote teils mit bloßen Händen ausgegraben werden mussten, wenn der Geruch von Leichen und Verwesung in der Luft lag.

Auch Autos wurden von Gebäudetrümmern zerquetscht. (Foto: Ertugrul Yücel )

Schließlich waren es auch die Kinder, wegen denen sich die Eltern Yücel entschlossen, wieder zurückzuziehen nach Spaichingen. Darauf hatte auch Hatice Yücels Mutter gedrängt. Hatice Yücel ist in Spaichingen geboren, ihre ganze Familie lebt hier.

Neuanfang in der neuen, alten Heimat

Nach einem Monat machten sie sich auf den Weg, mit eben nur den Kleidern, die sie retten konnten. Die vielen Nachbeben hatten sie neben dem ganzen Chaos zermürbt. Sie kamen erst einmal bei der Mutter unter und begannen wieder zu arbeiten, sie als Produktionshelferin, er als Autoverkäufer. Neuanfang.

Alle sind traumatisiert, die ersten Monaten zurück in Spaichingen zuckten sie zusammen, wenn ein Kind nur ein bisschen heftig hüpfte und man die Erschütterung spürte. Die Kinder wollen nicht darüber sprechen und die Eltern haben die seelische Gesundheit ihrer Kinder sehr aufmerksam im Blick.

Aber zum Glück - psychologische Hilfe hätten sie nicht gebraucht. Um Kraft, den Kindern gerecht zu werden in dieser Lage, habe er die ersten Monate stets gebetet, sagt Ertogrul Yücel. Die Normalität hier in der anderen Heimat, die tue gut.

Für die Kinder ist es besser in Spaichingen

Als die Familie im August auf Besuch in Kahramanmaraş war, war endgültig klar: Die Zukunft liegt in Spaichingen. Neben der Zerstörung macht auch der viele Staub - krebserregender Asbeststaub - Angst. Obwohl es großzügige Wiederaufbauhilfen des türkischen Staates gibt. Die Hälfte der Hausbaukosten trägt der Staat, die andere die Wohnungsinhaber, sie müssen den Kredit aber erst in zwei Jahren beginnen in Raten abzuzahlen.

Aber für die Yücels war klar: Für die Kinder ist die Zukunft in Spaichingen. Und die Kinder, ihre Gesundheit, ihre Seele und ihre Bildung, sind ihnen, das merkt man während des ganzen Gesprächs, das Aller-, Allerwichtigste.