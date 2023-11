Mit dem Heimatverein durch die Vorweihnachtszeit im Museum

Auch in diesem Jahr bietet der Spaichinger Heimatverein eine Veranstaltungsreihe während der Adventszeit im Gewerbemuseum an. Unter den Titeln „Kunst- und Handwerkermarkt ‐ Wenn’s im Museum dampft und zischt ‐ Adventskaffee im Museum und So klingt der Advent“ hat sich der Spaichinger Heimatverein wieder etwas Besonderes für die Besucher des Gewerbemuseums einfallen lassen. Auftakt für die kommenden Adventssonntage ist ein kleiner aber feiner Adventsmarkt im Festsaal.

Ein vielfältiges Angebot lädt an adventlich geschmückten Tischen die Besucher am 26. November von 11 bis 17 Uhr zum Stöbern und Bummeln ein. Staunen kann man am Tisch des Glasbläsers aus Hausen o.V. wie aus einem Glasröhrchen eine Christbaumkugel entsteht. Punsch, Glühwein und frisch gebackene Waffeln der Klasse 7c des Gymnasiums sorgen für das leibliche Wohl.

Am 1. Advent lassen es die Dampfmaschinenfreunde des Schwäbischen Albvereins der Ortsgruppe Esslingen/Baden ab 14 Uhr im Saal dampfen und zischen, wenn sie die Kessel ihrer Modellanlagen aufheizen. Die Vorführungen rundet eine kleine Ausstellung von Dampfmaschinen, Walzen und Loks ab.

Am 2. Advent lädt der Heimatverein nachmittags zum Adventskaffee und gemütlichen Beisammensein ein und am 3. Advent stimmen uns Musikschüler und Jugendchor ab 14 Uhr mit ihren Beiträgen auf die Weihnachtsfeiertage ein. An allen Adventssonntagen ist der Besuch der Ausstellungsräume im Gewerbemuseum zu den ausgewiesenen Öffnungszeiten möglich.