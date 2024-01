Eigentlich hatte das Ziel China gelautet, oder so, wie es halt wird, hatte sich der Spaichinger Michael Rinderle von Anfang an gesagt. Jetzt ist es halt nicht China geworden. Nur zehn Monate nach seinem Aufbruch fängt der Ukrainekrieg an und auch die Türkei macht die Grenzen für Esel dicht.

Aber mit einer Gefährtin, Cindy, an der Seite ist der Spaichinger im Dezember zurückgekehrt nach fast drei Jahren. Und Esel Vaillant auch. Auch er hat eine neue Gefährtin, Nenette. Es ist eine unglaubliche Reise - und eine unglaubliche Liebesgeschichte.

Eins wird beim Betrachten der Fotos und Videos auf Instagram und den Berichten und Aufnahmen in seinem Blog schnell klar: Eine solche Reise lässt sich nur ganz begrenzt wirklich nacherleben.

Von der Welt umarmt

Aber wenn der Spaichinger Michael Rinderle erzählt, dann ahnt man es: Wer sich auf die Welt einlässt, den umarmt die Welt.

„Ich war bald 1000 Tage, fast 10.000 Kilometer unterwegs und keine zehn A... gesehen“ Michael Rinderle

Wer wie Rinderle an Flüssen entlang, über Brücken und Berge, durch Großstädte und viele Dörfer oder einfach nur wochenlang im Urwald gelaufen ist und gerastet hat, der versteht so manches nicht mehr in unserer hektischen, ängstlichen und teilweise feindseligen Welt. „Ich war bald 1000 Tage, fast 10.000 Kilometer unterwegs und keine zehn A... gesehen“, Österreich und Deutschland nicht mitgezählt.

Ausländerfeindlichkeit, Wolfshysterie? Das ist wie aus einer anderen Welt.

Menschen sind hilfsbereit

Die Geschichten, die Rinderle an seinem Spaichinger Esszimmertisch erzählt - in sich ruhend, immer lächelnd - sind so unterschiedlich und doch wiederholen sie sich. Wege und Gebiete, an die man sich anpasst, Erschwernisse und Umwege, Landschaften, in die man einfach eintaucht, und immer wieder: Menschen, die einem helfen, mit Rat und Tat.

Der Bär war auch erschrocken. Michael Rinderle

Die einen einladen zu sich, einem manchmal zu viel schenken, einem die Wäsche waschen, einem mit Informationen und Tipps helfen. Auch „Leute, die nie im Leben Touristen gesehen haben“, in Rumänien und Albanien zum Beispiel. Gastfreundschaft scheint manchen Ländern tief eingeprägt zu sein.

14 Länder erwandert

Deutschland, Tschechien, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Albanien, Montenegro, Bosnien, Kroatien, Italien, Österreich, Frankreich sind die Länder, die Rinderle - ab Ungarn zusammen mit der 38-jährigen französischen Uhrmacherin Cindy - erwandert hat.

Selbst durch die Großstadt Budapest sind Michael Rindere und Cindy mit den tierischen Begleitern Vaillant, Nenette und Mina gelaufen. (Foto: Michael Rinderle/Privat )

Nicht immer war das Wandern vergnügungssteuerpflichtig: Wenn es wie aus Kübeln regnete oder im November so frostig wurde, dass es keinen Spaß mehr machte. Oder wenn in den Karpaten das Tragegestell des Esels kaputtging oder ähnliches.

Aber immer gab es eine Lösung - und immer mit Gelassenheit und der Hilfe von Menschen. Nie wurden sie ausgeraubt, nie angegriffen.

Begegnungen mit Bären in den Karpaten

Und für den Weg durch die Karpaten nahmen sie sich einen Schafe-Hütehund mit, hängten den Eseln Glocken an und marschierten los. Bären sahen sie tatsächlich in freier Wildbahn. Auch später in Albanien.

Sie machten Lärm und der große Bär trollte sich. „Er war auch erschrocken.“

Tipps vom Hundetrainer

Die Tipps und ein Spray gegen Bären hatte der heute 61-Jährige vom Hundetrainer Gerd Schuster bekommen, der regelmäßig Reisen in diese Bärenländer macht, sich kritisch mit dem Thema Entnahme von Straßenhunden auseinandersetzt und für mehr Gelassenheit im Umgang mit wilden Tieren rät.

Der Hütehund übrigens, der die ganze Zeit ohne Leine war und in 14 Tagen 250 Kilometer mit den beiden Menschen, den beiden Eseln und Cindys kleinem Hund Mina verbracht hatte, drehte sich nach getaner Mission in einem Dorf um und rannte den ganzen Weg zurück nach Hause.

Schäfer kommen mit Wölfen gut zurecht

Die Sache mit den Schafen, den Wölfen und Bären - da hat Rinderle inzwischen auch seine eigene Meinung. In diesen Ländern leben 2000 bis 5000 Schafe bei den Schäfern, und die Hunde beschützen die Schafe. „Sie kommen gut zurecht.“

Warum die paar vereinzelten wilden Tiere in Deutschland, Frankreich und Österreich regelrecht Hysterie auslösen, das kann er nicht verstehen.

Es gibt monumentale Aussichten wie die Meteora-Klöster in Griechenland und bezaubernde Panoramen mit Blick auf endloses, durch keine Siedlung und keine Straße gestörtes Grün. Zu 80 bis 90 Prozent übernachteten die „Eselnomaden“ im Zelt irgendwo.

Malerische Bilder

Malerische Bilder von der Rast in einer Au, mit Wäsche waschen am Fluss und Lagerfeuer, Rast über den Tälern und Weiten, mit Blick in die untergehende Sonne. Besser könnte es auch kein Werbeprospekt für individuelles Camping.

Nur: Natürlich kostete das alles auch Zeit und Mühe. Zwei Stunden abends, morgens ebenfalls für Frühstück und das Einpacken der Sachen. Die sind übrigens schnell weniger geworden, erzählt Rinderle, er habe viel zu viel dabei gehabt. Selbst die große Kamera hat er irgendwann nach Hause geschickt.

Esel als Türöffner

Im Ferienhäuschen in den Weinbergen in Ungarn, im Garten, im Haus - viele Menschen, und zwar vom ehemaligen Botschafter bis zu den kleinsten Bauern, boten Gastfreundschaft an. Und natürlich waren Vaillant, der erfahrene Tourenesel und später Nenette, die vorwitzige Eselin von Cindy Türöffner und Gesprächsanknüpfungspunkt.

Vaillant war ja ein bisschen ängstlich - und stur. Wenn er nicht wollte, ging er nicht weiter. Später trottete er brav hinter Nenette her, die überall durchkam. „Ohne Nenette läuft Vaillant nicht“, lacht Rinderle. „Und wenn Nenette irgendwo nicht weiter gelaufen wäre, dann wäre es auch wirklich nicht gegangen.“

Aber wie haben die beiden Esel-Wanderer sich getroffen? Es war in Ungarn.

Zwei „Verrückte“ mit Esel haben sich gefunden

Rinderle war im Winter 21/22 vier Monate auf einem Pferdehof; sie, von Slowenien an Weihnachten mit Ziel Mongolei eingereist, half drei Monate auf einem kleinen Bauernhof rund 250 Kilometer entfernt mit. Dort erzählte ihr eine Frau, sie habe mitbekommen, dass noch so ein Verrückter mit dem Esel durch Ungarn läuft.

Man wird weicher und toleranter, umgänglicher und menschlicher. Michael Rinderle

Da könnte man doch gemeinsam laufen, dachten sich die beiden, wanderten sich entgegen und trafen sich am Balaton.

„Nach zwei Tagen war alles klar“, sagt Rinderle und strahlt. Man wolle gemeinsam gehen.

Wie bisher 20 bis 30 Kilometer am Tag. Cindy machte das nichts aus. Sie hatte früher Trailrunnig gemacht - bis zu 100 Kilometer auf Wanderwegen.

Eselgehen ist anders

Elselgehen ist aber anders. Langsam, achtsam. Viele Fernwanderer und Radfahrer haben sie getroffen, auch welche, die auf dem Jerusalemweg gingen.

In Albanien trafen sie auf einen begeisterten omanischen ehemaligen Fußball-Nationalspieler, der ganz aus dem Häuschen war über diese Verrückten, die über die hohen Berge zu Fuß durch halb Europa wandern. Ein Instagram-Post, den die beiden verlinkt haben, zeigt die goldige Szene.

Auf dem Weg zurück mussten sie erstmal mit Nenette in die Tierklinik nach Bozen. Das Tier hatte Koliken. Dann wieder nach einem Frankreichaufenthalt zu Hause in Spaichingen.

Ein zweiter Anker ist aber jetzt in 250 Kilometer Entfernung in Frankreich nahe dem schweizerischen Neuchâtel. Dort soll das Bauernhäuschen von Cindy saniert werden, die dort auch noch ein Pferd und Land besitzt.

Nächstes Jahr soll’s wirklich nach China gehen

Und nächstes Jahr wollen sich beide wieder aufmachen, diesmal wirklich China und die Mongolei im Blick. Dann wollen sie das Türkeiproblem gelöst und eine Gesetzeslücke für die Einreise mit den Eseln gefunden haben.

Wenn es nicht so viele wären: Man wünschte sich, dass in diesen Tagen viele, die angst- oder hasserfüllt gegen irgendwen oder -was sind, dass sie auch so eine Reise machen könnten. Der Effekt auf Geist, Körper und Seele ist ganz offensichtlich enorm, wenn man sich Rinderle so anschaut.

Und: „Man wird weicher und toleranter, umgänglicher und menschlicher“, sagt Rinderle. Der das, außer in seinem früheren Leben als fordernder Baupolier, aber eigentlich auch schon vorher gewesen ist.