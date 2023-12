Der 2007 eingerichtete Kunstrasen im Stadion Unterbach ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Besitzer ist die Stadt, Nutzer vor allem die Spaichinger Fußballvereine und ihre Gäste. Schon in diesem Jahr ist der Kunstrasen vor dem großen Jugendturnier des Sportvereins Spaichingen (SVS) repariert worden. Und auch für 2024 sind 30.000 Euro für eine Reparatur des Kunstrasenplatzes im Haushalt eingeplant. Allerdings hat die EU am 25. September die Einbringung von primärem Mikroplastik in die Umwelt verboten - und dies betrifft unter anderem auch Kunstrasen-Sportfelder. Was bedeutet das nun für den Kunstrasen im Stadion?

Gerade jetzt unverzichtbar

„Gerade in der kalten Jahreszeit“, so stellt SVS-Vorsitzender Tobias Schumacher gegenüber dieser Zeitung fest, „ist der Kunstrasen für uns als SVS unverzichtbar, weil die Rasenplätze durch Regen oder Schnee unbespielbar sind oder durch eine Nutzung erheblich beschädigt würden. Schon in normalen Jahren müssen wir allein für unseren vereinseigenen Rasenplatz rund 15.000 Euro jährlich an Pflegekosten aufwenden.“

Schmerzhaftes Tackling

„Insgesamt ist zu sagen, dass der Kunstrasen von unseren Mannschaften sehr gerne genutzt wird“, sagt Schumacher. „Ein Tackling mag etwas schmerzhafter sein als auf Naturrasen“, so der SV-Vorsitzende, „aber die älteren Spieler erinnern sich noch an den vorigen Hartplatz an gleicher Stelle.

Da war bei einer Grätsche das Knie im Zweifel immer blutig. Insofern ist es heute nicht mehr allzu dramatisch. Die ganz neuen Plätze zeigen keine großen Unterschiede mehr zu einem Rasen. So hat zum Beispiel das legendäre Berner Wankdorf-Stadion Kunstrasen.“

Umstrittenes Mikroplstik

Kunstrasen ist aber nicht unumstritten, denn die Plätze sind mit kleinen Plastik- oder - wie im Falle des Unterbachstadions - Gummi-Kügelchen verfüllt, sogenanntem Granulat. Dieses soll Erschütterungen abfedern und dafür sorgen, dass der Ball zumindest ähnlich springt und rollt wie auf Naturrasen.

Die Deutsche Umwelthilfe schätzt allerdings, dass aus Kunstrasen jährlich rund 10.000 Tonnen Plastik freigesetzt werden. Ein größeres Ausspülen bei starken Regenfällen konnte in Spaichingen aber bisher nicht beobachtet werden, sagt Stadtbaumeister Schmid, oder dass das Gummigranulat sonst wo landet.

Auch Angst vor möglichem Plastikfeinstaub „war bei unseren Fußballerinnen und Fußballern kein Thema“, wie der SVS-Vorsitzende feststellt.

Europa verbietet Granulat

Wohl aber für die EU. Brüssel hat Ende September bewusst zugesetztes Mikroplastik wie das Granulat auf Kunstrasen und losen Glitter in Kosmetikprodukten verboten. Bis 2030 soll in der EU insgesamt 30 Prozent weniger Mikroplastik freigesetzt werden.

Für Kunstrasen-Sportfelder gibt es allerdings eine Übergangsfrist von acht Jahren, also bis 2031, so Benedikt Schmid. In dieser Übergangsfrist dürfen noch Plätze mit Gummigranulat installiert werden. Danach müssen alternative Füllstoffe verwendet werden.

Für bestehende Plätze gilt zudem Bestandsschutz, betont Schmid. Das heißt, die bestehenden Plätze wie in Spaichingen dürfen in der Übergangszeit und bis zum Ende der Nutzungszeit weiterhin mit Gummigranulat nachverfüllt werden. Bei neuen kommunalen Anlage wird in Deutschland dagegen kein Gummigranulat mehr verbaut, weiß Benedikt Schmid, weil diese Plätze sonst nicht mehr durch die öffentliche Hand gefördert werden.

Komplettsanierung spätestens in zehn Jahren

Eine Sanierung des kompletten Spielfeldes würde aktuell rund 300.000 Euro kosten, so der Stadtbaumeister. Bis in etwa fünf bis zehn Jahren spätestens wird aber eine solche komplette Sanierung anstehen, da die Lebensdauer eines Kunstrasenplatzes etwa 15 bis 20 Jahre beträgt.

Die Firma Polytan, die auch den Spaichinger Platz gebaut hat und auch die Reparaturen durchführt, beschäftige sich bereits seit 2017 mit alternativen Füllstoffen, weiß Benedikt Schmid. Solche alternativen Füllstoffe würde aber bei der jetzt geplanten Reparatur von zirka 400 bis 500 Quadratmetern (rund fünf Prozent der Gesamtfläche) keinen Sinn machen.

Alternativen zu Gummigranulat

Deshalb ist geplant, die reparierte Fläche wieder mit dem bisherigen Gummigranulat zu verfüllen und erst bei einem Komplettaustausch auf die neue Technologie zu setzen. „Alternativen gibt es also durchaus schon“, so Schmid, „beispielsweise Kork oder Holzchips oder auch nur Sand“.