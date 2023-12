Spaichingen

Mein Smartphone - verständlich erklärt

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Wer ein Smartphone besitzt und es bisher nur eingeschränkt nutzen kann, da die Grundkenntnisse fehlen, kann sich im VHS-Kurs „Einführung in die Welt des Smartphones (Android)“ beraten lassen. Die Teilnehmenden lernen an drei Samstagen in angemessenem Tempo ihr Smartphone kennen.

Veröffentlicht: 22.12.2023, 09:44 Von: sz