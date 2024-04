Medizinischer Notfall und Ölaustritt

Die Osterfeiertage begannen für die Feuerwehr Spaichingen einsatzreich. Dies teilt die Feuerwehrleitung mit. So ist es am Karfreitag gegen 19.50 Uhr zu einem medizinischen Notfall in einem der „Hochhäuser“ in der Europastraße gekommen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in der Wohnung wurde die Rettung über die Drehleiter als einfachster Weg identifiziert. Aus diesem Grund erfolgte durch den Rettungsdienst die Nachforderung der Feuerwehr Spaichingen mit Drehleiter und Rüstwagen. Nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht und der Patient für einen Transport vorbereitet war, wurde dieser über die Krankentragenhalterung, die am Korb der Drehleiter angebracht wird, gerettet und im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst behandelt.

Am Karsamstag war es in der Folge eines Verkehrsunfalles im Bereich des Ochsenkreisels zu einem Ölaustritt an einem PKW gekommen, weshalb die Polizei die Feuerwehr nachforderte. Die sechs ausgerückten Wehrleute nahmen mithilfe von Ölbinder den ausgetretenen Betriebsstoff auf und schalteten den Wagen durch Abklemmen der Batterie stromlos.

Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder an die Polizei übergeben und dann verlassen.

Bei beiden Einsätzen war außerdem der Rettungsdienst des DRK vor Ort.