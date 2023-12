Nach Aussagen von mittelständischen Unternehmern der Region - wie etwa jüngst beim 40. Innovationsforum im Bubsheimer Unternehmen Anton Häring - wirkt sich die politische und wirtschaftliche Krise in der Arbeitsmarktlage dramatisch aus. Doch was sagen die amtlichen Fachleuten vom kommunalen Jobcenter, von der Bundesagentur für Arbeit (BA) und bei der Spitze der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) zur wirtschaftlichen Lage in der Region?

Komische Situation der Wirtschaft

„Wir sind es gewohnt, mit Krisen umzugehen“, erklärt der Spaichinger Unternehmer Stefan Schuhmacher. Aber man laufe zurzeit in eine ganz „komische Situation“ hinein, denn nicht nur die Zuliefererbranche für die Automotive leide unter einem eklatanten Auftragsrückgang. Auch die Elektroindustrie kämpfe gegen die Rezession, die allgemeine Kaufunlust sei überall zu spüren.

Nach Schuhmachers Ansicht könne man von einer kollektiven Depression reden. Aus diesen vielschichtigen Gründen habe man in verschiedenen Abteilungen Kurzarbeit anmelden müssen, wobei hier allgemein ein steiler Anstieg in seiner Sparte zu beobachten sei.

Ungelernte werden wegrationalisiert

Einen Trend einer drohenden Abwärtsspirale kann auch Joachim Schwarzfischer bestätigen. Der Leiter des kommunalen Jobcenters spürt tagtäglich die eingetrübte Wirtschaftslage. Besonders die Stellen mit einem einfachen Tätigkeitsprofil werden wegrationalisiert, das heißt, dass hier zuerst die wenig qualifizierten Menschen in die Arbeitslosigkeit fallen.

Über fünftausend Personen im Landkreis beziehen bereits Bürgergeld. Jobs für einfache Arbeiten seien kaum mehr vermittelbar, wobei die besonders Migranten aus dem arabischen Kulturkreis enorme Probleme beim Erlernen der deutschen Sprache hätten. Und diese sei nun einmal Grundvoraussetzung für eine Tätigkeit.

Vermittlung ukrainischer Flüchtlinge schwierig

Auch die Vermittlung der rund 1000 ukrainischen Flüchtlinge sei schwierig, denn es seien vorwiegend junge Mütter, die familiär gebunden sind. Hier kristallisiere sich ein zunehmender Trend zum längeren Verbleib im Land heraus.

Die Pressesprecherin der BA für die Region Schwarzwald-Baar Heuberg, Elena Niggemann, bestätigt die angespannte Stimmung in der Wirtschaft. Die allgemeine Teuerung, die immer noch zu hohen Energiepreise und die unsichere Auftragslage veranlasse die Betriebe, sich bei Neueinstellungen zurückzuhalten. Trotzdem halte man allgemein am qualifizierten Stammpersonal fest.

Belebung im Herbst

Die saisonal bedingte Herbstbelebung am Arbeitsmarkt habe zuletzt positive Effekte gezeigt, was durch den Ausbildungsbeginn und das Ende der Sommerpause verursacht worden ist. Zum Stichtag im Oktober waren im Landkreis Tuttlingen 3.474 Menschen arbeitslos, im Vergleich zum Vormonat 104 oder 2,9 Prozent weniger. Allerdings sei der Vergleich mit dem Vorjahr weniger gut, denn es zeige den Anstieg um 307 Personen auf eine Quote von 4,2 Prozent.

Ein weiterer Frühindikator für die Unsicherheit seien die ansteigenden Beratungsanfragen zur Kurzarbeit. Damit signalisieren die Unternehmen, dass sie mit einem vorübergehenden Rückgang des Arbeitsvolumens von mehr als zehn Prozent für mindestens ein Drittel der Belegschaft rechnen. Im Oktober zeigten im Landkreis 18 Betriebe für 210 Beschäftigte Kurzarbeit an, nachdem im Vorjahr nur 59 Personen betroffen waren.

Berufsorientierung für Jugendliche

Die gemeinsam von Industrie und Handwerk getragene Weiterbildungsstätte in Tuttlingen schaut der Entwicklung nicht tatenlos zu. Wie deren Geschäftsführer Roland Aicheler berichtet, kümmert man sich neben der Berufsorientierung für die Jugendlichen auch um passgenaue Kursangebote für die moderne Arbeitswelt.

Aicheler bedauert eine gewisse Zurückhaltung beim Interesse an fachlichen Weiterbildungen bei einer gleichzeitigen Orientierungslosigkeit von vielen jungen Menschen. Auffallend gestiegen seien dagegen zuletzt die Nachfragen zur IT-Sicherheit, denn die Bedrohungen durch Hackerangriffe sei allgegenwärtig.

Zulieferer müssen sich auf Elektroanztrieb einstellen

Dirk Buhmann ist Leiter eines Projektes des Wirtschaftsministeriums mit dem Ziel, die Zulieferer der Region zukunftsfähig zu machen. Und an Herausforderungen an die Innovationsfähigkeit mangelt es beim Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb nicht.

Schließlich entfällt eine große Anzahl von kleinen Teilen des traditionellen Motors, deren Produktion sehr vielen Menschen lange Jahre zu gutem Wohlstand verholfen hat. Der Experte hat bereits erste Eckpunkte fixiert. Zur künftigen Innovativität zählen Fachkompetenzen in Robotik, Elektronik und digitalen Schlüsselqualifikationen und natürlich bei den Chefs die entsprechenden Führungsfähigkeiten.

Buhmann glaubt fest daran, dass viele der mitwirkenden Tüftler und Denker mit einer hohen Motivation, speziell aus dem Kreis der Automobilzulieferer, die Zukunft erfolgreich mitgestalten werden.

Region (sz) - Auf dem Arbeitsmarkt in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg brachte der November einen geringfügigen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 162 auf 10.685 Personen. Die Quote sinkt um ein Zehntel auf 3,7 Prozent. In Baden-Württemberg bleibt die Quote bei 3,9 Prozent. Dies teilt die Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen in einer Pressemitteilung mit.