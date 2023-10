Martinimarkt mit offenen Geschäften und Neuheiten

Am Martinimarkt am 5. November öffnen die Spaichinger Einzelhändler von 11 bis 17 Uhr ihre Geschäfte. Dies teilt der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) Spaichingen mit. Die geöffneten Geschäfte werden an dem verkaufsoffenen Sonntag an ihren Geschäftseingängen Ballons in den Farben des Gewerbe- und Handelsvereins aufhängen, sodass die Marktbesucher auf den ersten Blick erkennen, welche Geschäfte geöffnet haben. In diesem Jahr hat sich der GHV Spaichingen zusammen mit der ARGE Märkte etwas Besonderes einfallen lassen: Rund um den Kreuzplatz stellen regionale Händler und Kunsthandwerker aus Spaichingen und Umgebung ihre Waren zum Verkauf aus. Es wird also einen kleinen Kunsthandwerkermarkt geben. Dadurch will der GHV die regionalen Händler unterstützen und dem traditionellen Martinimarkt eine persönliche Spaichinger Note vermitteln. Auch eine Neuheit in diesem Jahr: Auf dem Marktplatz baut die ARGE Märkte am Samstag und Sonntag einen kleinen Rummelplatz auf.