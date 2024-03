Der Circus Enrico hat in Spaichingen seine Zelte aufgeschlagen und ist startklar für sieben Shows - und das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn die Corona-Pandemie hat gerade den kleinen Familienzirkusse schwer zu schaffen gemacht. Mittlerweile ist bei dem Familienunternehmen aber wieder der Zirkusalltag eingekehrt.

Zwei Jahre war Pause

Das Zirkuszelt steht seit mehreren Tagen in der Sallancher Straße am Gymnasium Spaichingen und auch die Akrobaten und Unterhaltungskünstler mitsamt den Tieren stehen für die Zirkusshows bereit. Auf den Applaus und die bunten Auftritte musste die Zirkusfamilie um Diego Bügler allerdings rund zwei Jahre aufgrund der Pandemie verzichten.

„Von jetzt auf gleich stand alles still. Wir wussten nicht, wie es mit uns weitergeht“, erinnerte er sich an die Zeit des Lockdowns. „Wir haben uns in dieser schweren Zeit auf das Training konzentriert, haben neue Nummern einstudiert und unsere Wagen gestrichen. Wir haben als Familie aber immer zusammengehalten und den Optimismus nie verloren. Dennoch war es die härteste Zeit für unser Familienunternehmen, die wir je erlebt haben“, betonte er.

Menschen Abwechslung bieten

Zwischen den Lockdowns und nach den ersten Lockerungen habe der Circus Enrico mit den strengen Corona-Verordnungen und Maßnahmen alles versucht, um den Menschen Unterhaltung und Abwechslung zu bieten. „Wir haben uns durchgeboxt“, sagte der Artist. Der kleine Circus Enrico überlebte schließlich die Pandemie finanziell.

Dabei spielte nicht nur der interne Zusammenhalt eine Rolle, sondern wie Diego Bügler weiß, auch die Standorte. „Im ersten Lockdown standen wir im Landkreis Hechingen, im zweiten langen Lockdown im Landkreis Rottweil. Aus beiden Kreisen haben wir monatelang viele Spenden, Futter und sonstige Unterstützung erhalten, worüber wir sehr dankbar sind. Das hat uns sehr geholfen, zu überleben“, weiß er zu schätzen.

Uns hat die Pandemie noch mehr zusammengeschweißt. Diego Bügler

Andere Zirkusse hätten da weniger Glück mit ihrem Standort gehabt. Und: „Uns hat die Pandemie als Familienunternehmen noch mehr zusammengeschweißt.“ Nachdem im Frühjahr 2022 die Beschränkungen aufgehoben wurden, sei das Zirkusgeschäft wieder „gut angelaufen“. Die Menschen hätten sich auf den Zirkusbesuch gefreut.

Diego Bügler bekam mit seinen Eltern, seinem Bruder und seiner Schwester nach dem Lockdown schnell wieder Routine in das tägliche Geschäft - und in den speziellen Zirkusalltag. Er selbst kennt nur das Leben ohne festen Wohnsitz und möchte darauf auch nicht mehr verzichten.

Jeder hat sein eigenes Reich

Mit mehreren Wohnwagen reisen sie von Ort zu Ort. Wäsche waschen und die tägliche Hausarbeit erledigt jeder für sich. Ebenso habe jeder sein eigenes Bad und Sanitäranlagen. „Die Privatsphäre ist gegeben. Aber unsere Mutter kocht auch und wir essen alle zusammen, verbringen die Abende gelegentlich zusammen, aber auch mal jeder für sich“, beschreibt er seinen Alltag. Einkaufen sei ganz einfach, da an jedem Standort meist Supermärkte und alle anderen Einkaufsläden in der Nähe seien.

Der Circus Enrico haben zwar derzeit keine Kinder, die noch zur Schule gehen, aber aus eigener Erfahrung weiß er: „Wir sind immer in den Städten zur Schule gegangen, wo wir unsere Zelte aufgeschlagen haben - auch wenn es nur für drei Tage war. Manchmal war ich im Unterrichtstoff sogar schon weiter als die anderen Kinder, je nachdem in welchem Bundesland ich war.“

Zudem gebe es für die Zirkuskinder oder Schaustellerfamilien auch einen Bereichslehrer, eine Zirkusschule und ein Schulmobil, in dem die reisenden Schüler zusammenkommen. Mir hat es nie etwas ausgemacht, die Schule so oft zu wechseln - im Gegenteil, mir wäre ansonsten langweilig geworden“, erklärte er.

Vorstellungen sind täglich vom 30. März bis 6. April jeweils um 17 Uhr. Die letzte Vorstellung am 7. April findet bereits um 14 Uhr statt. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage. Ostermontag ist Kindertag, an dem die Kinder zehn Euro zahlen. Donnerstag und Freitag sind Familientage, an denen Erwachsene die Kinderpreise zahlen. Vorverkauf ist an der Zirkuskasse täglich von 10 bis 12 Uhr und immer ab 30 Minuten vor Showbeginn. Tickethotline: 0157/57785872.

Und wie sieht es aus mit Freundschaften und der Liebe? „Meine Verlobte lebt auch in einem Zirkus und wir haben uns über die Arbeit kennengelernt. Viele Zirkusleute kennen sich untereinander. In Kürze lebt sie dann bei uns. In unserer Branche ist es üblich, dass die Frau zum Mann zieht“, erklärte Diego Bügler. Er habe aber auch eine Tante, die einen festen Wohnsitz hatte und ein normales Leben führte, ehe sie sich verliebte und sich für das Zirkusleben entschied.

Freundschaften an vielen Orten

Andersrum könnte sich Diego Bügler sein Leben aber nicht vorstellen. „Ich und einen festen Wohnsitz? Das wäre wohl nichts für mich“, schmunzelte der 21-Jährige, der sowohl die Shows als auch das Zirkusleben drumherum liebt und viele Freundschaften an den unterschiedlichen Standorten pflegt - auch beispielsweise zu Landwirten.

Eine, die derzeit Zirkusluft schnuppert und zuvor auch ein normales Leben führte und Abitur machte, ist die 25-jährige Kira Rabenstein, die schon als Kind Akrobatik im Verein ausübte. Nach ihrer Schulzeit studierte sie an der Zirkusschule in Rotterdam fünf Jahre lang und spezialisierte sich auf Handstand sowie Partnerakrobatik. Aktuell ist sie mit dem Circus Enrico auf Tour. In der Show in Spaichingen formt sie einen Höhepunkt.

Ansonsten gibt es für die Besucher in Spaichingen neben Artistik am Boden und in luftiger Höhe, auch Comedy mit einem italienischen Clown, Feuerspucker und viele Tiere wie eine Kamelkarawane, edle Pferderassen, springende Lamas sowie Hunde und eine Eselherde. Die kleinen Besucher dürfen zudem Ponyreiten. Bilder können die Besucher mit den Artisten und Tieren ebenso knipsen.