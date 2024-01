Die Bauern! Bekommen schon so viele Subventionen wie keine andere Sparte im Land und legen trotzdem den Verkehr im Land eine Woche lang lahm. Ja! Sie sind die ersten, die mithelfen müssen eine katastrophale Entwicklung zurückzudrehen. Nämlich, dass wir weltweit viel zu sehr über die Verhältnisse dieser Erde gelebt haben und leben. Und deshalb sind Subventionen absolut richtig.

Dass sich jetzt politische Parteien an die Empörung dranhängen, obwohl sie uns selbst lang genug in diese Lage manövriert haben - geschenkt, man kennt das kurze Gedächtnis ja. Dass dabei aber die AfD samt rechten Konsorten ist, die am liebsten aus der EU rauswill und damit auch noch die Subventionen gefährden würde, die zurecht an die Bauern fließen? Lachhaft und widerlich.

Subventionen zurecht? Ja, unbedingt! Die deutschen Bauern können auf dem Weltmarkt nicht konkurrieren. Es ist ohnehin ein Skandal, dass Lebensmittel für mehrere Tage weniger kosten als die meisten Einzel-Eintritte in Vergnügungsparks.

Die Landwirtschaftspolitik, die zwischen Weltmarkt, Sicherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen samt Landschaftspflege und der Frage der Bedeutung dieses Sektors im Gesamtgefüge herum eiert - und zwar auch schon unter der Vorgängerregierung - muss ganz neu gedacht und aufgestellt werden.

Ja, Landwirte sollen zunächst den Grundstock für die Lebensmittelsicherheit bilden, 80 Prozent Selbstversorgungsgrad ist da schon eine tolle Zahl. Aber bei 60 Prozent Getreide für Viehfutter (Nein, liebe Landwirte, kein Brot und kein Bier, schön wär’s!) und zwölf Prozent Energienutzung ist da schon noch ein bisschen Spielraum für „Brot fürs Volk“. Zumal man 15 Kalorien Getreide für eine Kalorie Fleisch braucht, Fleisch also auch nicht die effizienteste Ernährungsmöglichkeit ist, selbst wenn es nicht in Qualställen und Massenschlachthöfen erzeugt wird.

Aber wenn man halt 500 Gramm Schnitzel für 8 Euro will und diese dann mit 99-Cent-Würstchen auf den 500-Euro-Grill schmeißt, dann braucht er sich nicht zu wundern, dass die Bauern auf die Straße gehen.

Aber! werden Sie jetzt sagen. Was ist mit Menschen, die nicht so viel Geld haben?

Das betrifft das grundsätzliche, dahinter liegende Problem,weshalb die Landwirtschaftspolitik ganz neu gedacht werden muss: Nur ein Prozent der Bruttowertschöpfung Deutschlands kommt aus der Landwirtschaft. Wir profitieren enorm von der Wertschöpfung und dem Export von Industrieprodukten in der EU. Und Industrieprodukte werden mit Produktionsmitteln hergestellt. Eines davon ist die Arbeitskraft - und die ist umso billiger, je billiger die Lebensmittel sind.

Und höhere Lebensmittelpreise würde die Löhne treiben. Oder die Menschen müssten halt wieder ein bisschen normaler werden und für das, was uns letztlich am Leben erhält, wieder mehr ausgeben. Alles, was Klima schadet oder irgendwo auf der Welt für sinkende Grundwasserspiegel, abgeholzte Urwälder und anderes verantwortlich ist, müsste 1:1 mit diesen Kosten belegt werden. Dann hätten die deutschen Bauern hier im Süden der Republik schnell bessere Preise.

Oder machen wir doch eine Revolution: Alle, die jetzt fleißig mitgehupt und den Daumen hochgereckt haben für die protestierenden Bauern, werden ab Montag die Aldi-, Lidl-, Kaufland-, Edeka- und Rewe-Massenangebote liegen lassen und stattdessen ständig und hartnäckig nach regionaler und gar auch teurerer Ware verlangen. Dann haben wir das Problem sofort gelöst.