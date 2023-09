Grob geschätzt 15 bis 18 Sattelschlepper an Material sind oder werden auf den Risiberg gefahren. Dort entsteht derzeit das Festivalgelände für das große Bergfest Open Air am Samstag, 9. September. Und mitten drin der Spaichinger Tim Bockmüller, der das Ganze möglich gemacht hat.

Zwei Kilometer Lichterketten und 1500 Liter Bier

1,5 Kilometer Wimpelketten, zwei Kilometer Lichterketten, ein LKW Großpflanzen oder 1500 Liter Bier sind nur ein kleiner Teil des Materials, das benötigt wird, Tim Bockmüller ist quasi „24/7“, wie er sagt (also 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche) oben, um zusammen mit ein paar Freunden und den Teams der beteiligten Handerwerker– und Dienstleistungsfirmen das Festivalgelände aufzubauen.

Wir sind quasi autark. Tim Bockmüller

Auf dem abgesperrten Gelände wird es zwei Bühnen geben: die große Hauptbühne, die bereits aufgebaut ist, und eine kleinere Partybühne gegenüber dem Einlass–Zelts.

Der 23 Jahre junge Spaichinger Eventmanager Tim Bockmüller setzt für das erste von ihm organisierte große Open Air auf Musik und Acts für alle Altersstufen von 17 bis 70 und auf eine Mischung aus regionalen Künstlern wie der Liedermacherin Lea Palilla mit deutschlandweit bekannten Künstlern wie Lostboi Lino oder OBS (einst: Ostblockschlampen).

Eigenen Strom produzieren

„Wir sind quasi autark“, so Bockmüller, denn die enormen Strommengen, die gebraucht werden — 250 Kilo–Volt–Ampere — werden mit zwei großen Generatoren selbst hergestellt. Das kleine Umspann-Häuschen, das direkt neben dem Festivalgelände steht, hätte dazu nicht genügend Kapazität. Zur Stromerzeugung werden 2500 Liter Heizöl gebraucht. Auch das Frischwasser für die WCs wird eigens mit Tanks hochgefahren und nicht aus der Leitung entnommen.

Trotz Sanierungsarbeiten an der Zufahrtsstraße und obwohl am Montag unerwartet ein Stapler ausgefallen war, konnte die Verzögerung bald wieder aufgeholt werden, und die Aufbauarbeiten seien im Zeitplan, so Tim Bockmüller am Mittwochmittag.

1200 Besucher erwartet

Rund 1200 Besucher werden am Samstag auf dem Risiberg erwartet. Der Ticketverkauf ist in dieser Woche, als klar wurde, dass das trockene und warme Wetter auch über das Wochenende anhalten wird, noch einmal deutlich angezogen, freut sich Tim Bockmüller. Doch werde es auch noch Karten an der Festivalkasse geben.

Der Einlass auf das Gelände beginnt ab 15 Uhr. Für den Einlass benötigt man den QR–Code des Tickets (digital oder print) sowie ein gültiges Ausweisdokument. Der Zutritt U16 ist nur in Begleitung einer oder eines Erziehungsberechtigten erlaubt; der Zutritt U18 nur mit Ausweis und ausgefülltem Dokument zum Erziehungsberechtigten–Nachweis.

Weg ab Freitag ausgeschildert

Die Zufahrt zum Risiberg und zum Rußberg von Dürbheim aus ist bis Donnerstag wegen der Sanierungsarbeiten noch gesperrt. Ab Freitagmorgen wird dann der Weg zum Festivalgelände ausgeschildert.

Zum Bergfest fahren Shuttle–Busse, die für Besitzer eines Bergfest–Tickets kostenfrei sind. (Wir haben berichtet.)

Am Tag der Veranstaltung ist der Risiberg ab Abzweig Rußberg/Risiberg beziehungsweise Abzweig Skihütte Dürbheim nur für Festivalbesucher, Crew, Anwohner und Besucher des Gasthauses befahrbar. Der Verkehr wird ab Dürbheim entsprechend ausgeschildert.

Parkflächen sind begrenzt

Es gibt zwar oben einen Parkplatz. Doch sind die Parkflächen dort sehr begrenzt. Sollte es keine verfügbaren Parkflächen mehr geben, besteht keine weitere Möglichkeit auf dem Risiberg zu parken. Alternative Parkmöglichkeiten befinden sich an den Abfahrtsorten der Shuttles.

Am Festivaleingang befindet sich auch ein Park-& Ride–Parkplatz, so dass man sich bringen und holen lassen kann. Die maximale Parkdauer auf dem Park & Ride beträgt drei Minuten.

Camping ist auf der gesamten Fläche des Bergfests verboten. Ebenso das Übernachten auf dem Parkplatz.

Mehr Infos gibt es unter www.eventart-production.com/bergfest