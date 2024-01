Lions-Club Tuttlingen spendet 50.000 Euro an das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg

Kurz vor Weihnachten konnten der letztjährige Präsident des Lions Club Tuttlingen, Markus Waizenegger, und der aktuelle Präsident Armin Hipp eine Großspende über 50.000 Euro an die beiden Vorsitzenden des Vereins „Hospiz am Dreifaltigkeitsberg“, Hans-Petzer Mattes und Bernd Mager, überreichen. Die Spende für das Hospiz wurden durch Spenden der Mitglieder in den beiden Jahren der genannten Präsidenten ermöglicht.

Mit dem Betrag unterstützt der Lions Club Tuttlingen bereits zum dritten Mal das Spaichinger Hospiz in nennenswerter Höhe: Nachdem zur Gründung vor rund zwölf Jahren Geld für die künstlerische Gestaltung des Andachtsraumes bereitgestellt wurde und zwischenzeitlich durch ein überregionales Projekt der Lions Clubs aus der Region ein Aufzug finanziert werden konnte, wird jetzt ein Gemeinschaftsraum im neu zu errichtenden Anbau, dem „Haus der Begegnung“, finanziell unterstützt.

Der Anbau soll spätestens im Frühjahr 2025 seiner Bestimmung übergeben werden und wird dem Hospiz weitere Möglichkeiten bieten, seine würde- und wertvolle Arbeit zu leisten. Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes und Sozialdezernent Bernd Mager zeigten sich sehr dankbar für die treue und großzügige Unterstützung und berichteten, dass seit Gründung des Hospiz vor nun über zehn Jahren bereits über 900 Gäste und deren Angehörige begleitet werden konnten.