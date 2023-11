Linedancerinnen feiern ihre Trainerin

Fünf Jahre Trainertätigkeit nach einem schwierigen Start, veranlassten die Damen der Abteilung Linedance im SVS (TrinityMountainDancer), eine Feier zu veranstalten. Als der damalige Trainer sein Amt überraschend aufgab, trat Silvia Weber als Mittänzerin in seine Fußstapfen. „Ich kann das nicht und will es auch nicht“, war ihre Einstellung. Doch die Damen bedrängten sie so lange, bis sie das Amt annahm. Mittlerweile sind fünf Jahre vergangen und sie hat den Einstieg bravurös gemeistert.

Die Damen der Gruppe sind nach wie vor von ihrer Trainerin begeistert und arrangierten deshalb ein Fest als Dankeschön. Ein Alleinunterhalter wurde bestellt, der den Abend musikalisch umrahmte und auch auf die Tanzwünsche einging.

Silvia Weber führt nicht mehr nur die verschiedenen Tänze vor und leitet an, sondern sie übernimmt auch mittlerweile die gesamte Organisation der Gruppe. Sollte der Übungsraum in der alten Turnhalle mittwochs einmal nicht zur Verfügung stehen, wird einfach in die Werkstatt ihres Mannes umgezogen und dort getanzt. Maschinen die im Wege stehen, werden beiseite geräumt, so dass es Platz zum Tanzen gibt.

Die Freude am Tanzen wird über das Jahr hinweg auch öffentlich gezeigt bei Auftritten wie zum Beispiel im Hospiz oder beim Stadtfest. Natürlich freuen sich die Frauen auch über Neuzugänge, denn die Gruppe wurde durch Corona etwas dezimiert. Wer sich für Linedance interessiert oder einfach mal ausprobieren möchte, ist jederzeit willkommen. Treffpunkt ist jeden Mittwoch in der alten Turnhalle um 19 Uhr.