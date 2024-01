Liederabend zur Winterreise im Edith-Stein-Haus

Nach vorangegangenen Gastspielen hat die katholische Kirchengemeinde Spaichingen Regina Greis für einen weiteren Auftritt gewinnen können. Mit ihrem neuen Programm „Die Winterreise und andere Fluchtgeschichten“ gastiert die Opernsängerin beim Liederabend am Samstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr im Edith-Stein-Haus, Angerstraße 7, in Spaichingen statt. Begleitet wird Greis am Klavier von Klaus Hügl.

Den bekannten Liedern von Franz Schubert werden laut Ankündigung der Veranstalter Erzählungen von Menschen, die vor Krieg, Hunger und Katastrophen flüchten mussten, an die Seite gestellt. Die beiden Sprecherinnen Juliane Avcu und Undine Beck stellen sich in den Texten Fragen wie: „Was macht es mit einem Menschen, wenn er seine Heimat verlassen muss?“ „Was nimmt man mit?“ „Ist das Ziel der Flucht Heimat? Oder einfach nur (Über-)Leben?“

Regina Greis studierte Operngesang und Liedgestaltung bei Mizuko Shirai an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Klaus Hügl hat Kammermusik und Liedbegleitung bei Eckart Sellheim an der Arizona State University (Phoenix, USA) studiert. Derzeit leitet er den katholischen Kirchenchor Schönaich und „Canto Vovale“ aus Böhringen.

Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt sieben Euro. Karten im Vorverkauf sind im Katholischen Pfarrbüro, Bahnhofstraße 2, erhältlich. Veranstalter sind die Katholische Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit „Am Dreifaltigkeitsberg“ und keb im Kreis Tuttlingen.