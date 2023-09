Auslaufmodell Glaube?

Was wäre, wenn die Kirche weg wäre?

Spaichingen / Lesedauer: 5 min

Wenn sich die Spirale immer weiter abwärts dreht, etwa durch Schulden, hilft die Diakonie mit ihren Beratungsstellen. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn )

Seit 175 Jahren gibt es die Institution Diakonie. Was das auf der Ebene der Gemeinde und des Bezirks in Spaichingen bedeuten würde, zeigt ein Blick in die Arbeit.

Veröffentlicht: 23.09.2023, 17:00 Von: Regina Braungart