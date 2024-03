Ein besonderes Konzert gibt es am Sonntag, 17. März, 17 Uhr, in der Spaichinger Stadtpfarrkirche: „Leipziger Schätze des Barock“. Es ist ein Programm mit geistlichen Madrigalen von Thomaskantoren des 17. Jahrhunderts, die nicht oft zu hören sind, heißt es in der Ankündigung. Das Vokalensemble DeCantata kommt dazu nach Spaichingen.

Die beiden Mitglieder Ute und Andreas Gerteis verbindet nicht nur biografisch, sondern auch kulturell viel mit Spaichingen. Und die Spaichinger kennen die beiden Solisten von den Festmessen zu den Hochfesten in der Stadtpfarrkirche und auf dem Dreifaltigkeitsberg und von Konzerten, immer in Zusammenarbeit mit Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher.

Auch deshalb war es dem Ehepaar Gerteis ein Anliegen, das Jubiläum des Ensembles in Spaichingen mit einem Konzert zu feiern. Vor genau zehn Jahren fand das Ensemble erstmals anlässlich einer Aufführung von Dietrich Buxtehudes „Membra Jesu Nostri“ in der Stiftskirche Johannes der Täufer in Oberstenfeld zusammen. Die Realisierung des Werks in rein solistischer Besetzung erhielt damals begeisterte Zustimmung.

Vom Erfolg beflügelt, gründeten Thomas Meyer (Orgel), Ute Gerteis (Sopran), Andreas Gerteis (Tenor) und Daniel Fritsch (Bass) das Ensemble unter dem Namen DeCantata und wiederholten mit Förderung der Baden-Württemberg-Stiftung die Aufführung der „Membra Jesu Nostri“ in vielen Kirchen. Auch in Spaichingen trat DeCantata schon zweimal auf, 2015 und 2018.

eCantata hat sich als professionelles Ensemble etabliert und besteht aus vier bis sechs Vokalsolisten. Beim aktuellen Programm „Leipziger Schätze des Barock“ wirken neben Ute und Andreas Gerteis die Sopranistin Hayley Huff, die Altistin Angela vom Hoff und der Bass Daniel Kartmann mit. Unter der musikalischen Leitung von Thomas Meyer hat das Ensemble seinen Schwerpunkt in der Alten Musik. Besonders selten gehörte oder in Vergessenheit geratener Werke alter deutscher Barockkomponisten wie wie Johann Hermann Schein, Tobias Michael, Johann Rosenmüller, Johann Schelle oder Melchior Franck liegen den Sängern am Herzen.

Die reiche Musikszene Leipzigs des 17. Jahrhunderts wäre ohne die Thomaskantoren nicht denkbar. Während Johann Schelle mit seinem Fokus auf die musikalische Verkündigung in Verbindung mit der Eingängigkeit und Lieblichkeit der Melodien wegweisend war, gehörte auch Rosenmüller zu den wichtigsten Vermittlern italienischer Stilmerkmale in die deutsche Musik und setzte fort, was mit Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein begonnen hatte. Schütz, selbst nie Thomaskantor, aber prägend für die Thomaskantoren und die gesamte Leipziger Musikszene, fehlt ebenfalls nicht im Programm.

Das Ensemble wird auf historischen Instrumenten begleitet von Victor Meriaux (Viola da Gamba) und Simon Vander Plaetse (Theorbe), den Instrumentalisten der Schola Cantorum, mit denen DeCantata eine Freundschaft verbindet.

Eintrittskarten im Vorverkauf (15 Euro) gibt es bei Grimms – lesen & genießen in Spaichingen und im katholischen Pfarrbüro.