Seit April steigen die Zahlen der Geflüchteten im Landkreis moderat, seit August sprunghaft an: Das erklärte Landrat Stefan Bär im Kreistagsausschuss für Soziales und Gesundheit. Seine Behörde meldet bereits zur Jahresmitte 580 Geflüchtete, nachdem im Vorjahr 410 Menschen in den Unterkünften gezählt worden sind.

Hugger distanziert sich vom Ratsbeschluss

Im Rahmen der Sitzung nannte der Landrat die ablehnende Haltung des Spaichinger Gemeinderats gegenüber einer Gemeinschaftsunterkunft auf einem Stockwerk im ehemaligen Krankenhaus nochmals „völlig unverständlich“. Bär resümierte im Gremium sein Gespräch mit Spaichingens Bürgermeister Markus Hugger, der sich vom Beschluss des Rats distanziert habe.

Bär bemängelte in Spaichingen eine fehlende Solidarität mit anderen Landkreis-Gemeinden, die sich in der Unterbringung von Asyl suchenden Menschen teils über das geforderte Maß hinaus engagieren. Als Beispiele nannte der Landrat hier die Stadt Mühlheim und namentlich deren Bürgermeister Jörg Kaltenbach sowie die Stadt Geisingen.

Bisher Konsens: Verteilung in die Raumschaft

Hier hatte der Gemeinderat kurz zuvor einstimmig beschlossen, eine kommunale Fläche zu einer Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Container-Bauweise mit dem Landkreis auszubauen. Platz finden sollen dort etwa 50 bis 60 Menschen ‐ für diese Ankündigung gab’s im Kreistagsausschuss spontan Beifall.

„Der Druck steigt“, unterstrich Bär, der sich gleichzeitig deutlich dagegen aussprach, wie schon einmal die Kreissporthalle in Tuttlingen als GU heranzuziehen. Er erinnerte an einen bislang bestehenden Konsens, dass es eine breite Verteilung von Unterkünften in Städten und Raumschaften geben solle. Eine Heranziehung der Sporthalle sei „in der Öffentlichkeit nicht vermittelbar.“

Lob für Bemühen, Menschen menschlich unterzubringen

Aus dem Gremium lobte Bernhard Schnee (CDU) die Bemühungen der Kreisverwaltung, die Flüchtlinge „einigermaßen menschlich unterzubringen.“ Den Menschen müsste das Gefühl vermittelt werden, „anzukommen.“

Vor diesem Hintergrund sucht das Landratsamt derzeit weitere Unterkünfte oder bemüht sich, auslaufende Mietverträge zu verlängern. Das Landratsamt plant zudem konkret, für 2024 zwei Container-Unterkünfte für je etwa 50 Personen anzuschaffen; die geschätzten Kosten hierfür liegen bei vier Millionen Euro. Mögliche Standorte wurden hier nicht nicht genannt.

Spaichingen: Nur der Notfallplan

Das Gesundheitszentrum Spaichingen zu belegen, sei grundsätzlich nur der Notfallplan, heißt es aus dem Landratsamt. Die Nutzungsänderung des GZ Spaichingen ist deshalb auch nur auf zwei Jahre befristet beantragt worden, erklärt Landratsamt-Sprecherin Laura Zisterer. Bereits im Januar 2023 sei mit der Stadt Spaichingen über eine GU mit etwa 100 Plätzen gesprochen worden, die die Stadt vorhalten soll.

Wir sind in Gesprächen mit der Stadt Spaichingen zur Errichtung einer GU und hoffen auf eine zeitnahe Zustimmung. Landratsamt-Sprecherin Laura Zisterer

„Wenn diese nicht erfolgen sollte, sind wir auch offen für weitere Vorschläge, die uns aber leider noch nicht vorliegen. Insgesamt wollen wir lösungsorientiert das Gespräch mit der Stadt Spaichingen suchen", so Zisterer weiter.

Zudem hat das Landratsamt Kontakt mit einem Investor, der in der Stadt eine größere Unterkunft plant ‐ das wäre eine Alternative zum Standort Gesundheitszentrum.

Kreisräte machen sich bei Vorabtermin ein eigenes Bild

Im Vorfeld der anstehenden Beratung der Vorentwurfsplanung am 11. Oktober hat der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen des Kreistags gemeinsam mit Landrat Stefan Bär und den Fachplanern das Gesundheitszentrum in Spaichingen besichtigt.

Dabei wurden die geplanten Umbaumaßnahmen zur langfristigen medizinischen Nutzung des Bestandsgebäudes erläutert. Die Kreisrätinnen und Kreisräte konnten sich ein eigenes Bild vom Zustand des Gebäudes und dem Handlungsbedarf machen

Die konkrete Nutzung des Gebäudes hat der Kreistag bereits im Mai dieses Jahres festgelegt. In der kommenden Sitzung soll nach den Vorstellungen der Verwaltung die Entwurfsplanung freigegeben werden, um die Planungen sowohl für das Bestandsgebäude selbst als auch die geplante Energiezentrale weiter voranzutreiben.

Jetzt müssen auch ukrainische Geflüchtete in GUs untergebracht werden

Beim Thema Flüchtlinge spielt der Ukraine-Krieg nach wie vor eine wichtige Rolle. Doch es gibt einen neuen Kurs: Bisher haben im Landkreis etwa 2000 Menschen aus dem osteuropäischen Land Platz gefunden ‐ fast alle in privaten (Miet-)Verhältnissen und ohne staatliche Vermittlung. Seit zwei Monaten, so Sozialamtsleiter Bernd Mager, registrieren die Behörden auch hier, dass ukrainische Flüchtlinge in GUs untergebracht werden müssen.

Grundsätzlich zeigte sich Bär allerdings skeptisch, ob der Landkreis auf Dauer weitere Geflüchtete aufnehmen kann: „Das kann nicht jahrelang so weitergehen.“ Er rechnet damit, dass der Bund auf irgendeine Weise reagieren werde: „Das halten wir sonst nicht aus.“