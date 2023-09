Sehr vorsichtig äußert sich der Förderverein Gesundheitszentrum als Kommentar zum Beschluss des Gemeinderats, der Nutzungsänderung eines Stockwerks des ehemaligen Krankenhauses nicht zuzustimmen. Der Vorstand befürchte nach dem Beschluss „dass sich der Kreis auf den Rechtsweg begeben wird, um die Nutzungsänderung des Gesundheitszentrums durchzusetzen, allerdings ohne Befristung.“ Der Landkreis verweist auf Anfrage darauf, dass „wir baurechtlich einen Anspruch auf die Genehmigung der Nutzungsänderung haben“. Das verweigerte Einvernehmen des Gemeinderats sei also rechtlich unerheblich.

Befristung als Entgegenkommen

„Mit der Befristung sind wir der Stadt Spaichingen bereits entgegengekommen“, so Landrat Stefan Bär.

Mehrfach habe der Kreis seit 2022 auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass auch Spaichingen mehr Unterbringungsmöglichkeiten schaffen müsse, zuletzt im März 2023, im Januar bereits im Gespräch mit Bürgermeister Markus Hugger im Januar, über 100 notwendige Plätze.

Spaichinger Räte blieben im Kreistag stumm

In den Sitzungen habe es keinerlei Einwände oder Widerspruch der Spaichinger Kreisräte gegeben, so Pressesprecherin Laura Zisterer auf unsere Anfrage.

Landrat Stefan Bär habe sich am Dienstag mit dem seit einem schweren Unfall im Juni erkrankten Spaichinger Bürgermeister ausgetauscht. Markus Hugger hatte die Sitzung nicht geleitet. Er habe sich im Gespräch mit dem Landrat ausdrücklich vom Ratsbeschluss distanziert.

Bär: „Insgesamt wollen wir lösungsorientiert das Gespräch mit der Stadt suchen.“ „Wir sind in Gesprächen mit der Stadt Spaichingen zur Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft und hoffen auf eine zeitnahe Zustimmung. Wenn diese nicht erfolgen sollte, sind wir auch offen für weitere Vorschläge, die aber leider noch nicht vorliegen.“

Gemeinschaftsunterkunft wohl im Indistriegebiet

In der Diskussion ist, so unsere Informationen, eine Gemeinschaftsunterkunft, die in einem ehemaligen Firmengebäude im Industriegebiet errichtet werden soll.

Diese würde vollständig durch den Kreis organisiert und geführt. Das Geld kommt weitestgehend vom Land.

Empfohlene Artikel Kommentar Was sollen diese Unterstellungen? q Spaichingen

Angesichts des angespannten Wohnungsmarkts sei das, so war in der Sitzung am Montag zu hören, für Spaichingen keine schlechte Lösung, weil die Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften auf die in Anschlussunterkunft Unterzubringenden angerechnet werden.

Es muss also mit weniger Anschlussunterbringungen gerechnet werden (zum Beispiel ist die Container-Anlage bei der ehemaligen Gärtnerei eine solche), je mehr Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften auf maximal zwei Jahre untergebracht werden. Dies war auch Thema im Kreisausschuss am Mittwoch.

Förderverein versteht auch Drucksituation des Kreises

Der Vorstand des Fördervereins Gesundheitszentrum betont in seiner von uns erbetenen Stellungnahme die dringende Notwendigkeit, für die Bewohner des nördlichen Landkreises für eine umfassende medizinische Versorgung.

Spaichingen in der Pflicht

Man könne aber auch die Drucksituation des Landkreises angesichts steigender Zuweisungen von Geflüchteten nachvollziehen und sehe Spaichingen in der Pflicht, sich an der Unterbringung dieser Menschen zu beteiligen.

Deshalb müssten schnell weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen und Spielräume genutzt werden, die dies bisher nicht sind.

Deshalb spreche sich der Vorstand dafür aus, das Angebot des Kreises in Anspruch zu nahmen, einen Investor mit dem Bau einer GU zu beauftragen.