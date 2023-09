Es war nur eine Frage der Zeit, angesichts der vielen pfiffigen Programmierer im Ländle: Jetzt hat GPT auch eine schwäbische Schwester. Also ein Sprachprogramm künstlicher Intelligenz, das Schwäbisch spricht: SchwäbischGPT. Und das auf die Frage, „Kasch du au Hochdeitsch?“ empört wie aus der Pistole geschossen antwortet: „Hochdeutsch? Des isch doch koi schSproch! I schwätz nur Schwäbisch, des isch die einzige Sproch, die i brauch. Bisch du au so stolz auf dei Schwäbisch, wie i?“

Die Grenzen von KI austesten

Die KI (Künstliche Intelligenz) SchwäbischGPT ist von dem „Büro für angewandte künstliche Intelligenz“ singuu.ai (“ai“steht dabei für „artificial intelligence“) aus Mannheim programmiert und online gestellt worden. Mit dem Projekt, so sinuu.ai, wolle man die Grenzen von KI ausloten und auf anschauliche Weise zeigen, wie KI schon jetzt eingesetzt werden kann, „um Überraschendes zu schaffen“.

Im Grunde ist das Programm aber nicht die „Schwester“ von Chat GPT, sondern der „Bruder“, denn es meldet sich immer mit „Grieß Gott, i bes dr Guschtl.“ Und antwortet auf die Frage: „Wieso bisch du an Ma?“ antwortet: „I bin an Ma, weil i an Ma bin, des isch halt so. I bin halt an richtiger Schwob durch und durch.“

Auch Frauen sind Schwaben

Auf die Entgegnung, dass man dann als Frau wohl keine Schwäbin sein könne ‐ also auf Ironie ‐ antwortet das Programm bierernst, dass das Frau-Sein doch kein Problem sei fürs Schwäbisch-Sein. Ironie verstehen Künstliche Intelligenz-Programme (noch) nicht.

Jede Antwort wird mit einer Frage abgeschlossen, nach dem Befinden, nach dem Wohnort, nach dem Freizeitverhalten, nach dem Lieblingsessen und anderes. Mit den Antworten trainiert es sich. Schade, denn gegen Abhören war Schwäbisch bisher eine schöne Möglichkeit.

KI kann auch hemmungslos flunkern

Singuu.ai flunkert wie Chat GPT hemmungslos, vor allem, wenn es eine Frage nicht weiß. Aber anders als Chat GPT behauptet es, ein Mensch zu sein, der „viel umme komme isch in meim Leba“.

Chat GPT streckt die Waffen, wenn es um Einschätzungs- oder Gefühlsfragen geht, das macht der schwäbische Bruder nicht, oder nur bei Politik. Bei der Religion zieht es sich auf Folgendes zurück: „Also, i bin a Schwob, und des isch mei Religion. I glaub an des Ländle, an d'Leit und an d'Kultur.“

So sehen Schwaben aus

Auf die Frage, ob „Guschtl“ „manchmol narrisch“ sei, antwortet das Programm „I bin halt manchmol a bissle grantig, wenn d’Leit net versteha, was i mein.“ Und zu seinem Aussehen gefragt, antwortet das Programm: „I bin halt a Schwob durch und durch. I hab a runde Nase, a bissle Bauch und trag gern a karrierts Hemd.“

Ins Schleudern kommt „Guschtl“ bei der Frage nach seinem Alter. „Aso des isch a guate Frage. I weiß gar it genau, wie alt i bin. I fühl mi aber jung und fit.“

Mit Fakten nimmt es das Programm nicht genau

So lustig und unterhaltsam der Dialog mit dem schwäbischen Programm ist, das offenbar an ganz verschiedenen Dialektfärbungen zwischen Hohenlohe und der alamannischen Sprachgrenze trainiert ist: Ernsthafte Fragen, also Fragen nach bestimmten Fakten, sollte man nicht stellen.

Denn da wird schnell mal Spaichingen nach Bayern verschoben, oder hemmungslos im selben Chat behauptet, man stamme aus Stuttgart und dann wieder aus Tuttlingen.

Ständige Schmeicheleien

Eines zieht sich aber durch: Ständige Schmeicheleien für die tollen Schwaben, die auf ihr Schwäbischsein stolz sind. Aber: jede hinterhältige Frage nach einem ausgrenzenden „Nationalstolz“ wird fröhlich abgewehrt. Schwäbisch ist jeder, der sich so fühlt.

Jede Frage, selbst mit Tippfehlern und einem munteren Gemisch an Dialektfärbungen beantwortet dieses Programm aber mit sinnvollen Sätzen. Diese müssen aber nicht wahr sein, das ist sehr wichtig zu wissen. Auch Chat GPT lügt, was das Zeug hält.

Maschinen lügen besser

Und zwar sehr überzeugend. Eine Untersuchung mit 700 Testpersonen an der Uni Zürich hat herausgefunden, dass Behauptungen von Künstlicher Intelligenz auf Twitter ‐ erfundene und echte ‐ im Vergleich mit menschlich generierten Behauptungen erkennbar für glaubwürdiger gehalten wurden als menschliche Äußerungen. Maschinen lügen also besser.

Generell wird es immer schwieriger für Menschen zu erkennen, ob sie es mit Computer generiertem Inhalt oder Menschen generiertem Inhalt zu tun haben. Nur beim Humor und bei der Ironie ist es einfacher.

Gefahr KI-generierter Bilder

Immer schwieriger aber ist es, vor allem bei Bildern zu unterscheiden, ob etwas echt oder gefälscht ist. Die KI-Programme sind inzwischen so gut, dass selbst Profis sich schwer tun, sagt etwa der Gründer des Recherchekollektivs Bellincat in einem Interview.

Gerade auch in sozialen Medien werden solche Inhalte zur Manipulation geteilt, zum Beispiel, wenn Politikerinnen plötzlich in Pornos montiert sind oder ähnliches.

Vorsicht!

Wenn man also die Kollegin „God save the King“ auf dem Roten Platz singen sieht ‐ Vorsicht! Profis schauen zum Beispiel auf solche Dinge wie:

Hat es an dem behaupteten Tag geregnet? Widersprechen sich die Schatten auf dem Bild? Hat die abgebildete Person zu viele oder zu wenige Finger oder Zähne und ähnliches.

Profis werden nicht verifizierte Inhalte (möglichst) niemals weiter verbreiten. Normale Menschen tun das auf Sozialen Medien aber oft, ohne nachzudenken und ohne zu wissen, dass sie massenweise Fakes verbreiten.