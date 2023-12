Kreisseniorenrat kritisiert Schließung von Bankfilialen

In einer Stellungnahme es Kreisseniorenrates kritisiert dieser vehement die geplanten Schließungen von Bankfilialen. In der Mitteilung heißt es: „In der vergangenen Zeit werden Bestrebungen der örtlichen Banken bekannt, sich aus der Fläche zurückzuziehen und Filialen aufzulösen. Diese Entwicklung wird vom Kreisseniorenrat mit Sorge beobachten.“ Schon vor einiger Zeit habe sich der Vorstand des Kreisseniorenrates gegen derartige Tendenzen gewandt und darauf hingewiesen, dass insbesondere die Älteren in einer Gemeinde die Leidtragenden seien, heißt es in der Mitteilung weiter. Denn: „Diese haben keine Möglichkeit, ihre Geldgeschäfte zu tätigen und sind auf Hilfe anderer angewiesen, insbesondere, wenn die Banken nicht bereit sind, Geldautomaten aufzustellen.“

Die Entscheidungsträger in den örtlichen Banken müssten Bedenken, dass es gerade die ältere Generation gewesen sei, die nach dem Krieg durch die Mitgliedschaft bei den örtlichen Banken oder auch als Kunde wichtige Aufbauarbeit für die Banken geleistet habe. „Ohne diese Treue zu den örtlichen Geldinstituten wären diese nicht das, was sie heute sind“, teilt der Seniorenrat mit. Die Schließung von Filialen oder der Abzug von Geldautomaten seien „ein Schlag ins Gesicht für die Treue der vergangenen Jahre“. Die Verantwortlichen der örtlichen Banken würden deshalb dringend gebeten, auf die ältere Generation Rücksicht zu nehmen und deren Bedürfnisse zu Berücksichtigen, fordert der Kreisvorsitzende Anton Stier.