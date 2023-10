13 Frauen haben sich gemeldet und wollen ehrenamtlich beim neuen Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Tuttlingen mitmachen, freut sich Koordinatorin Sabrina Reithmeier. Aber auch sonst bekommt das neue Angebot der Malteser Unterstützung. Los geht die praktische Umsetzung wahrscheinlich kommenden Mai. Am Samstag zum Beispiel durch einen Sturm aus Tönen. Die Gruppe „Soundstorm“ rockt im Wehinger Sportheim.

Auch wenn die Koordinatorin von den Maltesern bezahlt wird und die Mitarbeiterinnen ehrenamtlich sind: Die Wochenendschulungen der Ehrenamtlichen, die Themenabende mit Dozenten und Dozentinnen, die Verpflegung ‐ das alles kostet Geld.

Koordinationsbüro in Spaichingen

Dass die Mutter eines früheren Schulkameraden ihren Sohn ‐ ein Mitglied von Soundstorm ‐ auf Sabrina Reithmeiers neue Aufgabe hingewiesen hatte und die Band ein Benefizkonzert plante, das freut die Koordinatorin sehr. Sie baut in ihrem Büro in Spaichingen den neuen Dienst auf.

Dass es Bedarf gibt, habe sie selbst auch direkt erfahren. Mehrere Anfragen mussten an die Kolleginnen in Rottweil weiter geleitet werden. Die Menschen hatten reagiert, nachdem auch durch einen Bericht in dieser Zeitung bekannt wurde, dass es bald ein solches Angebot geben würde.

Frauen aus dem ganzen Landkreis wollen helfen

13 Frauen zwischen 24 und 69 aus dem ganzen Landkreis hatten sich gemeldet und wollen ehrenamtlich helfen. Sie kämen aus Gosheim, Emmingen, Tuttlingen, Nendingen, Spaichingen, Hausen, Böttingen, Schura und Trossingen. An Berufen geht es querbeet: Von der Ingenieurin bis zur Büroangestellten und pensionierten Lehrerin, berichtet Reithmeier. Am Wochenende gab es das erste der geplanten Schulungswochenende.

Der Gesellschaft etwas zurückgeben, mit Kindern arbeiten und auch mal Quatsch machen können, offen über Sterben und Tod sprechen wollen ‐ all das sind Motive der Teilnehmenden, so Reithmeier.

Wenn sie alle Schulungen gemacht haben, begleiten sie Familien im ganze Landkreis, die mit einer zum Tod führenden Krankheit oder Einschränkung von Kindern oder auch Eltern umgehen müssen. Sie werden mit den Kindern spielen, die Familien entlasten, ganz für die Kinder und ihre Fragen da sein ‐ und natürlich auch Quatsch machen.

Konzert