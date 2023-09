Der Landkreis macht Druck: Spaichingen habe die rote Laterne bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen. Ein Investor wolle Gemeinschaftsunterkünfte erstellen und an den Kreis vermieten. Wegen der entsprechenden Genehmigungen sei man seit Monaten mit der Stadt im Austausch ‐ getan habe sich nichts.

Der Landkreis hat zudem beantragt, dass im ehemaligen Krankenhaus auch ein Stockwerk für Geflüchtete bereitgehalten wird. Das hatte in den vergangenen Wochen sowohl für Unruhe unter Anwohnern, als auch unter dem Förderverein Gesundheitszentrum gesorgt.

Zu wenig Bewegung

Letzterer hatte darauf verwiesen, dass es ihm nicht um die Ablehnung von Geflüchteten, sondern darum gehe, dass am Standort Gesundheitsversorgung versprochen sei und sich hier zu wenig bewege.

Bekanntlich ist der Spaichinger Bürgermeister seit Juni wegen eines sehr schweren Unfalls krank.

Verpflichtung nachkommen

Schon vor zwei Wochen war der Tenor zu hören; jetzt wird Landrat Stefan Bär wenige Stunden vor der entsprechenden Ratssitzung am Montag in einer Mail an die Stadtspitze, die uns zur Kenntnis gegeben wurde, sehr deutlich:

Spaichingen müsse seiner Verpflichtung zur Unterbringung nachkommen und der Landkreis habe dasselbe Recht auf baurechtliche Genehmigungen, wie andere auch, wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt seien.

Den Bedenken entgegen

Ob der Gemeinderat zustimme oder nicht. Aber: Bär kommt in dem Schreiben den Bedenken auch entgegen.

Der Landkreis hatte im Zuge der Umnutzung des Krankenhauses ‐ was rechtlich im Bebauungsplan auch niedergelegt werden muss ‐ die Nutzung eines Stockwerks als Gemeinschaftsunterkunft beantragt.

Seit 2015 keine solchen Zahlen mehr

„Alleine im September wurden uns 106 Flüchtlinge zugewiesen. Einen solchen Zugang haben wir seit 2015 nicht mehr erlebt. Das Land hat bereits angekündigt, dass die Zuweisungen im Oktober absehbar noch höher ausfallen werden“, schreibt Bär an die Stadtspitze.

Außerdem habe der Landkreis 2000 ukrainische Kriegsvertriebene im Landkreis aufgenommen. Als „Notfallreserve“ habe der Kreis zu Beginn in Abstimmung mit der Stadtverwaltung das Gesundheitszentrum Spaichingen zur Unterbringung von Flüchtlingen vorbereitet

Am 19. Januar sei Bürgermeister Hugger mitgeteilt worden, „dass wir das Gesundheitszentrum Spaichingen bei Bedarf mit Flüchtlingen belegen werden, bis die Stadt Spaichingen eine Flüchtlingsunterkunft/Gemeinschaftsunterkunft realisiert hat.

Wir haben mehrfach ‐ auch im Kreistag ‐ informiert, dass der Kreis in allen drei Städten, also auch Spaichingen eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) zur vorläufigen Unterbringung errichten muss, um unserer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.“ Im Gemeinderat wurde über diese Signale seitens des Kreises aber noch nicht öffentlich gesprochen.

Seit Monaten mit Investor und Stadt im Austausch

Seit Frühjahr diesen Jahres sei der Kreis in Gesprächen mit einem Investor, der eine solche GU errichten und an den Kreis vermieten würde.

„Für die dafür notwendigen Genehmigungen sind wir ebenfalls seit Monaten nicht nur mit dem Investor sondern auch mit der Stadtverwaltung im Austausch. Für uns ist offen gesagt unverständlich, dass wir hier noch nicht weiter gekommen sind, zumal dieses Angebot auch für die Stadt von Vorteil ist“, so Bär.

Dass Spaichingen dringend Flüchtlinge aufnehmen müsse, sei nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung sondern gebietet auch die Solidarität zu den anderen Kreiskommunen. Die Stadt Spaichingen sei mit minus 89 Flüchtlingen (Stand 1. Juni 2023) „auf dem letzten Platz in unserer „Rot-Grün-Liste“ (Meint, wer sein Soll erfülle (grün) und wer nicht (rot), Anm. d. Red.).

Im Krankenhaus auf zwei Jahre befristet

„Wir waren uns einig, dass wir ‐ sollte es die Lage erfordern ‐ das Gesundheitszentrum Spaichingen für eine Übergangszeit belegen müssen. Wir sind seitens des Landkreises bereit, diese temporäre Nutzung dadurch zu verdeutlichen, dass wir unseren Antrag auf Nutzungsänderung auf eine maximale Nutzung von zwei Jahren für die Unterbringung von Flüchtlingen befristen werden.

Im Übrigen darf ich Sie auf die Rechtslage hinweisen. Auch der Landkreis hat wie jeder andere Eigentümer auch einen Anspruch auf Genehmigung seines Antrags, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Ein verweigertes Einvernehmen ändert daran nichts, dies müsste letztlich durch die Baurechtsbehörde ersetzt werden.“

Lieber Gesundheitszentrum, als beschlagnahmte Hallen

Wenn der Gemeinderat den Bau der GU ablehne oder verzögere, „werden wir zum einen der Stadt Spaichingen zeitnah Personen für die Anschlussunterbringung zuweisen, um die sich die Stadt Spaichingen dann selbst kümmern muss.

Zum zweiten muss ich darauf hinweisen, dass wir bei weiteren größeren Zuweisungen von Flüchtlingen durch das Land nicht umhin kommen werden, vorbereitete Unterkünfte im Besitz des Landkreises und damit auch das Gesundheitszentrum vorübergehend zu nutzen, bevor wir Turn- oder Festhallen umnutzen oder gar beschlagnahmen müssen.“