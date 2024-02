Seit Wochen demonstrieren auch Menschen aus dem Kreis Tuttlingen auf verschiedenen Demos gegen Rechts und für Vielfalt und Menschenrechte. So in Stuttgart mit 20.000 Teilnehmern oder auch vergangene Woche in Rottweil anlässlich des AfD-Parteitags.

In Spaichingen wird am Freitag, 1. März, um 16 Uhr demonstriert. Eine Kundgebung ist dann gegen 16.45 Uhr auf dem Marktplatz. Ein breites politisches und gesellschaftliches Bündnis hat eingeladen.

Wer noch keine Tafeln hat, kann sich an den Ideen aus Stuttgart und Rottweil inspirieren lassen. Ein Demonstrant in Rottweil hatte keine Slogans, sondern Argumente aufgeschrieben: wogegen die AfD bereits gestimmt hat.

In Rottweil „demonstrierte“ auch ein leerer Liegestuhl, um klar zu machen, dass es beim Verteidigen von Demokratie und Vielfalt um jeden Einzelnen geht.