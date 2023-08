Konzertreihe mit Henriette Gärtner in Wehingen

Der mittlerweile verstorbene Eduard Spreitzer hatte den Wunsch, dass Henriette Gärtner in der Schlossberghalle ein Konzert gibt. Doch dann kam die Pandemie dazwischen. Nach dem Tod von Herrn Eduard Spreitzer hat nun Wolfgang Spreitzer die Initiative ergriffen.

Das erste Konzert unter der Überschrift Schlossberg Klassik am Sonntag, 10. März 2024, ist bereits in Vorbereitung. Beginn ist um 18 Uhr, Saalöffnung 17 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten ab 22 Euro, Schüler und Studenten zahlen ab zwölf Euro. Vorverkaufsstart ist am 1. September. Karten können online über die Ticketbox www.schlossberghalle–wehingen.de und im Kulturamt des Rathauses Wehingen erworben werden.

Die Konzertpianistin Henriette Gärtner hat eine enorme Ausstrahlungskraft, die immer wieder ihr Publikum begeistert. Sie drückt durch die Musik und mittels ihrer überzeugenden Interpretationskunst Gefühle aus, zeichnet Hörbilder und zieht das Publikum in ihren Bann, heißt es in der Pressemitteilung. Durch die hohe Kunst des musikalischen Dialogs baut die Pianistin im Konzert einen intensiven Kontakt zu ihrem Publikum auf, denn ihr Klavierspiel geht den Zuhörern unter die Haut.

Der Kulturverein Wehingen plant im Rahmen des Wehinger Kulturprogramms zu Ehren des am 5. April 2023 verstorbenen Ehrenbürgers der Gemeinde Wehingen und großen Förderers der Vereine in den kommenden Jahren eine ganze Konzertreihe zu organisieren. Folgende weitere Konzerttermine sind vorgesehen: 16. März 2025, 8. März.2026, 14. März 2027und 12. März 2028.