Klassisches und Modernes zugunsten von „Frauen helfen Frauen“

Der Mädchenchor Rottweil gibt nach längerer Zeit wieder am Palmsonntag, 24. März, 17 Uhr, ein Konzert in der Kirche auf dem Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen. In einem abwechslungsreichen Programm bringen die Sängerinnen Chormusik aus unterschiedlichen Stilepochen in der klangvollen Akustik zu Gehör.

Die Texte spiegeln oft die besondere Stimmung der liturgischen Zeit wieder. Die etwa 20 Sängerinnen beginnen mit einem Kanon „Verleih uns Frieden“ von Martin Luther nach einer lateinischen Antiphon. Der erste geistliche Konzertteil enthält unter anderem moderne Chorstücke aus der Liturgie der Messe. Auch eine schwungvollen barocke Vertonung des „Heilig“ von Georg Philipp Telemann wird von den Sängerinnen in Kammerchorbesetzung gesungen. Weiter erklingen zwei geistliche Werke von Josef Rheinberger. ln „Inclina Domine“ beschreibt der Text die inständige Bitte an Gott, dass er das Bitten und Hoffen der Menschen erhöre und sich ihrer erbarmen möge. ln „Ave vivens hostia“ wird Gott als die lebendige Opfergabe gegrüßt, als die Wahrheit und das Leben, in der alle Opfer zu Ende gebracht werden.

Der zweite Konzertteil beginnt mit dem Chorstück „Sing Gently“ des amerikanischen Komponisten Eric Whitacre. Die folgenden Stücke beschreiben auf unterschiedliche textliche und musikalische Weise, wie liebevoll und dramatisch die Beziehung zweier Menschen sein kann. Von der tiefen Liebe in „Red, Red, Rose“, von Stefan Kalmer über die schicksalhafte Beziehung in „Exit Music“ von Radiohead bis zur traurigen, eher melancholischen Beziehung in „Wie kann es sein“ von Daniel Dickopf von den Wise Guys reicht die Spannbreite.

ln beiden Konzerthälften fällt der englische Barockkomponist Henry Purcell mit einem eher für einen Mädchenchor ungewöhnlichen, aber besonderen Stück auf: „Dido’s Lament“ aus der Oper „Dido und Aeneas“ ist ein dramatisches barockes Lamento, hier in einer Kanonfassung. Der Coldsong „What Power Art Thou“ aus der Oper „King Arthur“ verdeutlicht die kalte winterliche Stimmung, in der alle Liebe erstarrt. Hier wird in besonderer Harmonik und mit zitternder Stimme der Text vorgetragen. Die Sängerinnen singen das Stück in einer zweistimmigen Fassung. Das Konzert endet mit dem Satz „Der Mond ist aufgegangen“, hier aber in einer besonderen Kanonfassung gesungen.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden zur Deckung der Kosten und zur Unterstützung zugunsten des „Vereins Frauen helfen Frauen+ Auswege e. V.“ wird gebeten.