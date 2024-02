„Seit alters her wird der Fasnetsdienstag in Spaichingen auch „Kinderfasnet“ genannt, informierte der Moderator bei der Kinderfasnet des Radfahrervereins Markus Braun-Zimmerer die vielen Besucher in der proppenvollen Stadthalle.

Zuvor gab es jedoch einen Kinderumzug mit den Bächles-Hupfern, Heubergzügle, „Deichelwehr“, Gardengruppen, Plätzlenarren, Deichelmäuse, Strohhansele und Schellennarren, die von der Stadtkapelle angeführt wurden.

Die Primtalteufel und Funkenhexen trieben ihren Schabernack mit den dicht, an dicht stehenden Zuschauern. Den Schluss bildete eine große Menschenmenge mit vielen kostümierten oder auch in zivil gekommenen Kindern, die zum Teil gleich in die Stadthalle strebten.

1500 bis 2000 Schokoladentafeln verdient

Auf dem Marktplatz sorgte die Deichelmauszunft mit ihrem Vorsitzenden unter den musikalischen Klängen des Narrenmarsches für viel Stimmung. Fast 1500 bis 2000 Schokoladetafeln, verteilten dann die „Roten“ an alle kostümierten Kinder, die diese allerdings mit dem Aufsagen von Narrenreinem wie „Hoorig, Hoorig…“ zuerst verdienen mussten.

Eine lange Schlange bildete sich vor der Stadthalle. In der Halle selbst hatten die Kinder bereits die Bühne bei Musik des „Duo Cordial“ in Beschlag genommen. Es war eine Freude, dem bunten Treiben zuzuschauen, „denn hier können Kinder, Groß und Klein an der Fasnet richtig mal zu Hause sein“, so der Moderator.

Jahresorden für RVSler

Dem lauten Treiben musste Markus dann Einhalt bieten, denn der Augenblick war gekommen für den längst erwarteten Einmarsch der Deichelmauszunft mit dem gesamten Hofstaat. „Am Kindertag sollt ihr Spaß haben und den auch verbreiten, denn eines Tages seid ihr die Schellnarren und Deichelmäus“ verkündete Zunftpräsident Steffen May.

Und wie es Sitte ist, ehrte die Zunft zwei verdiente Vereinsmitglieder mit dem Narrenzunft-Jahresorden. Gaby Zimmermann und Michael Kressle freuten sich riesig über die Auszeichnung. Die Purzelgarde und Junggarde traten nun zum letzten Mal in dieser Saison auf und wurden von den vielen Kindern lautstark angefeuert, sodass die Halle zitterte.

Kinderfasnet um 17 Uhr verbrannt

Mit einer „kilometerlangen“ Polonaise und vielen Spielen, als Höhepunkt die Reise nach Jerusalem, fand der Nachmittag ein schnelles Ende. Denn bereits um 17 Uhr wurde vor der Halle mit der Deichelmauszunft die Kinderfasnet mit Bedauern und Wehklagen verbrannt.