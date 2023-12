Keller läuft mit Wasser voll

Am vergangenen Samstag, 9. Dezember, ist die Feuerwehr Spaichingen mit dem Stichwort „Wasser in Keller“ in die Spaichinger Hauptstraße alarmiert worden. In einem Gebäude war es zu einem massiven Wassereintritt gekommen. Der Keller stand circa 60 Zentimeter unter Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte.

Durch die ausgerückten Feuerwehrleute wurden nach einer kurzen Erkundung verschiedene Maßnahmen eingeleitet: Der Strom im Haus wurde zunächst ausgeschaltet. Außerdem wurden zwei Tauchpumpen zum Abpumpen des Wassers aus dem Keller eingesetzt. Das verbleibende Wasser wurde mit einem Wasserschieber in Richtung der Tauchpumpen befördert.

Nach circa einer Stunde war der Einsatz für die Spaichinger Feuerwehr beendet. Diese war mit einem Löschfahrzeug und sieben Feuerwehrleuten angerückt.