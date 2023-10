Spaichingen

Kartenvorverkauf für das Herbstkonzert der Stadtkapelle startet

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Die Stadtkapelle Spaichingen präsentiert in diesem Jahr „Musik der Völker“. (Foto: Richard Moosbrucker )

Das diesjährige Herbstkonzert der Stadtkapelle Spaichingen findet am Samstag, 25. November, in der Stadthalle in Spaichingen statt.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 17:27 Von: sz