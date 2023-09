Kammerchor in Spaichingen und Haigerloch

Der Kammerchor „Cantanti Amabili“ ist am 23. und 24. September mit seinem Programm „Abendstimmung“ in Haigerloch und Spaichingen zu hören. Die 16 Sängerinnen und Sänger, die aus dem gesamten Zollernalbkreis und dem Landkreis Rottweil stammen, präsentieren Chor-Werke von der Renaissance bis zur Moderne. Die „liebenswerten Sänger“, so die Übersetzung des Chornamens, treffen sich seit 2013 zu regelmäßigen Proben und haben unter der Leitung von Julian Horn ein stimmiges Konzertprogramm erarbeitet.

Die Konzerte finden am Samstag, 23. September um 18 Uhr in der St. Anna-Kirche in Haigerloch statt, am Sonntag, 24. September ist der Kammerchor bereits um 17 Uhr in der Wallfahrtskirche Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen zu hören. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, die Sängerinnen und Sänger freuen sich über Spenden am Ende der Konzerte.