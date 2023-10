„Es tut mir ehrlich leid, mein Verhalten war abstoßend und ich schäme mich“. Vom Beschönigen oder gar Beschuldigen des Opfers, oder sich selbst als Opfer darzustellen, wie das zuweilen bei Strafverfahren wegen der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung zu hören ist, war dieser junge Mann am Mittwoch vor dem Spaichinger Amtsgericht weit entfernt.

Das honorierten auch Staatsanwalt und Richterin. Sie waren sich einig, das Verfahren wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung einzustellen. Vorläufig. Wenn der zur Tatzeit 19-Jährige ‐ er wurde nach einigem Abwägen nach Jugendstrafrecht behandelt ‐ die von Richterin Mirjam Glunz festgelegten Auflagen erfüllt.

Eine davon: Fünf Beratungen in der Fachstelle Sucht in Tuttlingen. Thema Alkohol. Denn dass sein Umgang damit problematisch ist, schien dem verständig und solide wirkenden Azubi im Gegensatz zu seiner Tat ganz und gar nicht bewusst. Außerdem muss er 800 Euro ans Tuttlinger Frauenhaus zahlen.

Faustschlag gegen den Freund

Der 20-Jährige war angeklagt, im Rahmen eines Tanzwettbewerbs um die Fastnacht 2023 herum eine 16-Jährige gegen ihren klar geäußerten Willen bedrängt, festgehalten und am Gesäß unterm Rock begrapscht zu haben. Als deren Freund intervenierte, habe er diesem mit der Faust auf die Wange geschlagen, so der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift. Die Anklage lautete also auf sexuelle Belästigung und Körperverletzung.

Die junge Frau hatte den Grapscher angezeigt, wegen der Körperverletzung ermittelte die Staatsanwaltschaft ‐ es ist ein Offizialdelikt ‐ von Amts wegen.

Bei der Verhandlung waren gleich zwei geladene Zeugen nicht gekommen: Der Polizist, der vor Ort gewesen war und der geschlagene Freund der jungen Frau, der sich nach ihren Aussagen gewehrt habe. Sie selbst kam in Begleitung ihrer Eltern, ihr Vater hatte sie als Minderjährige zu dem Wettbewerb begleitet, musste aber nicht aussagen.

Entschuldigung per Instagram am nächsten Tag

An nichts von dem Vorfall könne er sich selbst erinnern, sagte der Angeklagte in der Verhandlung, er habe erst wieder Erinnerungen, dass er bei der Security im Gang saß. Sein Bruder habe ihm alles erzählt, aber aus eigener Erinnerung könne er nichts dazu beitragen. An seinem eigenen T-Shirt sei Blut gewesen ‐ vermutlich sein eigenes. „Am nächsten Tag tat mir die Nase weh.“

Er hatte sich per Instagram am nächsten Tag beim Opfer entschuldigt, habe sich zuvor ihre Adresse von gemeinsamen Bekannten besorgt. Die Entschuldigung wurde in der Verhandlung verlesen und ließ keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit. Er würde sich freuen, wenn sie von juristischen Schritten absehe. Dies sei aber alleine ihre Entscheidung, und er könnte es auch verstehen.

Ich war so geschockt. Das Opfer der sexuellen Belästigung

Die junge Frau, inzwischen 17, schilderte, wie sehr sie der Vorfall belastet habe. Sie habe sich auf die Entschuldigung hin nicht gemeldet und diese auch nicht angenommen. „Ich war so geschockt.“ Sie habe sich seither oft überlegt, ob sie ihr Hobby aufgeben solle, um zu verhindern, dass ihr nochmal so was passiert. Sie habe aber Unterstützung durch ihren Freund, die Eltern und die Trainerin in vielen Gesprächen bekommen.

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe schilderte den Angeklagten als verantwortungsvollen jungen Mann. Trotz früher Trennung der Eltern und familiär wechselnden Umständen hatte er seine Schule gut abgeschlossen und eine Ausbildung begonnen, die er nächstes Jahr abschließt, um anschließend den Meister zu machen oder zu studieren.

Aus diesem Eindruck hätte sie zunächst empfohlen, ihn nach Erwachsenenstrafrecht zu behandeln. Die Tat selbst ‐ mit jugendttypisch übermäßigem Alkoholkonsum und ohne schädliche Neigungen ‐ sei die Tat eher die eines Jugendliche gewesen, weshalb sie bei der Bewertung schwanke, und schließlich keine abgab.

Frühe Trennung der Eltern, aber freundschafliches Verhältnis zu beiden

Zu den Eltern ‐ der auswärts wohnende Vater hatte erst am Tag vorher am Telefon von dem Strafverfahren erfahren, die Mutter gleich zu Beginn ‐ habe er ein gutes, freundschaftliches Verhältnis und lebe mit Familienmitgliedern zusammen, wo er sich auch um Kochen, Haushalt und Einkauf kümmere. In der Freizeit betreibe er Sport, auch im Verein.

Weil im Jugendstrafrecht ‐ und dass dieses angewendet werden sollte kristallisierte sich im Lauf der Verhandlung heraus ‐ nicht die Strafe im Mittelpunkt steht, sondern das Zurücklenken auf ein deliktfreies Leben, bohrte Richterin Glunz mehrfach nach:

Wie viel er an dem Abend getrunken hatte? „Fünf, sechs, vielleicht sieben Pils, 0,5 Liter, und fünf, sechs, vielleicht sieben Wodka Lemon“. Ob er öfter so viel trinke? Ja, mit Freunden, im Verein manchmal, aber nicht so viel wie an der Fasnet. Ob er seit dem Delikt etwas verändert habe? „Kann noch sein, dass ich über die Stränge schlage, aber nicht mehr so extrem“.

2,8 Promille

Das „Extrem“ dieses Abends lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: Der junge Mann hatte 2,8 Promille im Blut. „Dass Sie überhaupt noch stehen konnten, zeigt eine gewisse Gewöhnung.“ Er solle sich damit auseinandersetzen. Der Vorfall sei ein Warnsignal, den Alkoholkonsum erheblich heruntersetzen zu müssen.

Alkoholismus oder typisches jugendliches Verhalten? Die gute Nachricht ist: Jugendliche schlagen nach der Beobachtung der Sozialpädagogin Jennifer Matthies beim Alkohol nicht mehr und nicht weniger über die Stränge, als früher. Matthies arbeitet bei der Fachstelle Sucht in Tuttlingen. Aber wo ist die Grenze zwischen jugendtypischem Verhalten und dem direkten Weg in den Alkoholismus? „Das ist total individuell“, sagt Matthies. Im Bereich des risikofreudigen Trinkens „finden die meisten Jugendlichen ihre Grenze selbst“. Eine wichtige Rolle spielen Vorbilder, damit die Jugendlichen lernen, Grenzen zu setzen und dafür auch das nötige Selbstbewusstsein zu entwickeln. Bedeutet aber auch: Jugendliche aus suchtbelasteten Familien haben ein fünf- bis sechsmal höheres Risiko, selbst zu erkranken. Dass die Grenze erreicht oder überschritten ist, merken die Jugendlichen meist so: „Irgendwas bricht zusammen.“ Entweder die Schule, die Ausbildung, die Beziehung zu Freunden oder zu den Eltern, die schwierig werden, oder, wie im Fall des Azubis, Sie geraten mit der Justiz in Konflikt. Daher sei es nicht selten, dass die Jugendlichen zu Gesprächen in die Suchtberatung geschickt würden. „Wenn sich die Jugendlichen öffnen, schauen wir uns die Hintergründe an“, so Matthies. In aller Regel seien die Jugendlichen aber offen, über die Straftat, familiäre und soziale Verhältnisse zu sprechen, denn „das hier ist ein geschützter Raum, in dem sie frei sprechen können.“ Die Berater und Beraterinnen unterliegen der Schweigepflicht und dem Gericht wird nur mitgeteilt, dass das zur Auflage gemachte Gespräch stattgefunden hat, aber kein Inhalt. Erfahren die Beratenden, was aus den Jugendlichen geworden ist? Nur wenn wieder etwas vorfällt. Von den meisten „hören wir nie mehr etwas.“ (abra)

Der 20-Jährige nutzte die Chance, sich auch persönlich im Gerichtssaal bei der jungen Frau klar und eindeutig zu entschuldigen, es wirkte sehr aufrichtig. Sie sagte nichts, nickte aber kurz.