„Ich starte in einem richtig aufregenden Jahr“, freut sich Julia Schneider, die seit 1. April offiziell die neue Citymanagerin in Spaichingen ist. Im Auftrag des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) Spaichingen unterstützt die 35-Jährige den Einzelhandel in der Stadt mit Aktionen und Ideen.

„Ich war schon immer ein kommunikativer Mensch“, sagt Julia Schneider von sich. Diese Fähigkeit wird sie als Citymanagerin auch brauchen können, denn ihre Hauptaufgabe wird das „Netzwerken“ sein, die Kunst Menschen produktiv zu vernetzen und zusammenzubringen: Sie ist die Schnittstelle zwischen der Vorstandschaft des Handels- und Gewerbevereins, den Einzelhändlern und der Industrie in Spaichingen und deren Anliegen, der Stadtverwaltung und der IHK.

Schon bei Oster-Ei-Aktion beteiligt

Bei der Organisation der diesjährigen Oster-Ei-Aktion des GHV war sie schon beteiligt und hat auch schon erste Kontakte mit den Spaichinger Einzelhändlern aufgenommen und sich diesen vorgestellt.

Der Frühlingsmarkt ist einer von m mehreren Traditionsmärkten in Spaichingen. (Foto: Manfred Brugger )

Jetzt geht es erst einmal darum, sich bei den Einzelhändlern umzuhören; zu erfahren, was Stand der Dinge ist, wo der Schuh drückt und was man optimieren könnte. Auch möchte sie noch den einen oder anderen Einzelhändler, der bislang noch nicht dabei ist, davon überzeugen, sich am digitalen Spaichinger Gutschein zu beteiligen.

Gelegenheit, mit ihrer Vorgängerin Vera Storz zu sprechen, hatte sie allerdings nicht, denn die war schon weg, als die Stelle neu ausgeschrieben wurde.

Von der langen Einkaufsnacht zu "Kunst trifft Wirtschaft"

Ihr erstes großes organisatorisches Projekt wird die Lange Einkaufsnacht am 5. Juli sein, die sie zusammen mit dem Team vom GHV vorbereitet und organisiert. „Und dann geht es schon am 22. September mit Kunst trifft Wirtschaft weiter.“ Wenn dann wieder Mitglieder des Kunstkreises ihre Kunstwerke in Spaichinger Industrie- und Gewerbebetrieben zeigen werden, möchte Julia Schneider die Gelegenheit nutzen, um auch ihre Kontakte zur Spaichinger Industrie ausbauen.

„Man kriegt hier in Spaichingen so gut wie alles“, meint sie, „man muss sich nur in den Geschäften umschauen, was es wo gibt, und nicht nur online kaufen“. Die kostenlosen Parkplätze entlang der Durchgangsstraße in der Stadtmitte sowie die hohe Zahl alteingesessener Traditionsgeschäfte sieht sie als Vorteile des Handelsstandorts Spaichingen. Dazu kommt die in der Stadt und in der ganzen Region starke Industrie, die Spaichingen für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer attraktiv mache.

IHK kennt neue Ideen

Mit der für Spaichingen zuständigen Industrie- und Handelskammer Villingen-Schwenningen will sie eng zusammenarbeiten, da diese gut vernetzt ist und immer wieder neue Ideen und Initiativen für die städtische Wirtschaftsförderung auftut.

Mit einer zweijährigen Tochter bleibt einem für nicht mehr viel anderes Zeit. Julia Schneider

Sie habe auch schon zwei oder drei eigene Ideen für neue Projekte. Doch bevor sie diese mit dem Vorstand des GHV besprochen hat, will sie noch nicht im Einzelnen darüber reden: "Ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann."

Sie stammt aus dem Kreis Rottweil

Geboren ist Julia Schneider in Rotenzimmern, Gemeinde Dietingen, doch ihre berufliche Laufbahn hat sich vor allem in Spaichingen vollzogen, wo sie auch schon seit zwölf Jahren lebt.

Ihre Ausbildung zur Industriekauffrau hat sie vor genau 20 Jahren bei den Spaichinger Nudelmachern absolviert, wo sie auch vier Jahre lang gearbeitet hat, bevor sie dann zur Firma Grimm Zuführtechnik, ebenfalls in Spaichingen, in den Vertrieb gewechselt ist.

Kommunikation und Organisation

Weil sie das Marketing schon immer interessiert hat, wechselte sie vor elf Jahren dann zu einer Werbeagentur, wo sie unter anderem als Projektmanagerin ihre selbst identifizierten Stärken Kommunikation und Organisation verbinden konnte.

Nach einem Jahr Elternzeit ist sie nun mit ihrer neuen Position als Citymanagerin in Teilzeit mit 20 Wochenstunden ins Berufsleben zurückgekehrt.

Mitglied bei den Funkenhexen

„Ich bin ein sehr geselliger Mensch“, sagt Schneider. Sie ist Mitglied der Spaichinger Funkenhexen und war dort auch schon mal Schriftführerin - auch hier Kommunikation und Organisation verbindend. Privat lädt sie gerne Gäste zu sich ein, für die sie auch gerne kocht und bäckt.

Julia Schneider ist Mitglied bei den Spaichinger Funkenhexen. (Foto: Braungart )

„Mit einer zweijährigen Tochter bleibt einem für nicht mehr viel anderes Zeit“, sagt sie. Denn sie ist gerne mit der Familie unterwegs und hat außerdem vor zwei Jahren mit ihrem Mann ein Eigenheim mit kleinem Garten gekauft und renoviert. "Wenn man einen Altbau kauft, dann hat man immer was zu tun."